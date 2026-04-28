Khen thưởng hai nam sinh dũng cảm cứu nữ sinh nhảy cầu

TPO - Trên đường đến trường, phát hiện một nữ sinh gieo mình xuống sông, hai nam sinh ở Nghệ An đã không ngại nguy hiểm lao xuống dòng nước xiết cứu người.

Ngày 28/4, ông Phan Trung Ấn, Phó Chủ tịch UBND xã Tân An (Nghệ An) cho biết, địa phương đã tổ chức trao giấy khen cho em Nguyễn Viết Huy (học sinh lớp 12A8) và Đặng Bá Tuấn Anh (học sinh lớp 10A4), Trường THPT Tân Kỳ 3 vì hành động dũng cảm cứu người gặp nạn.

“Hành động của hai em không chỉ cứu sống người mà còn là một nghĩa cử cao đẹp giữa đời thường”, ông Ấn chia sẻ.

Lãnh đạo xã Tân An trao tặng Giấy khen cho hai nam sinh dũng cảm cứu người.

Trước đó, khoảng 6h45 ngày 25/4, khi đang trên đường tới trường, Huy và Tuấn Anh đi qua cầu treo An Ngãi thì phát hiện một nữ sinh lớp 11 bất ngờ nhảy xuống sông.

Không chần chừ, cả hai lập tức chạy xuống bờ sông, bơi ra khu vực nạn nhân đang chới với giữa dòng nước xiết để ứng cứu. Trong quá trình cứu người, một em bị va vào đá dẫn đến bị thương nhẹ. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp kịp thời, hai nam sinh đã đưa được nữ sinh vào bờ an toàn.

Đoàn xã Tân An trao tặng Giấy khen cho hai nam sinh.

Kể lại sự việc, em Đặng Bá Tuấn Anh cho biết, khi nhìn thấy nữ sinh nhảy cầu, em đã lập tức tri hô và cùng anh Huy tìm cách cứu người bằng sào tre rồi bơi ra ứng cứu.

Dịp này, Đoàn xã Tân An cũng trao giấy khen nhằm động viên, lan tỏa hành động đẹp, tinh thần sống trách nhiệm và vì cộng đồng của các em học sinh.