Giới phú nhị đại Trung Quốc thành ông chủ trong mơ của người trẻ

TPO - Giới “phú nhị đại” của Trung Quốc đang dần rũ bỏ hình ảnh tai tiếng trước đây, trở thành những ông chủ được giới trẻ yêu thích vì mang lại môi trường làm việc thoải mái.

Thuật ngữ “phú nhị đại” xuất hiện vào những năm 2000, dùng để chỉ con cái của những người giàu lên sau chính sách cải cách và mở cửa của Trung Quốc năm 1978.

Trước đây, khái niệm này mang ý nghĩa tiêu cực, thường gắn với hình ảnh những thiếu gia, tiểu thư hào môn ăn chơi, có lối sống xa hoa quá mức.

Phú nhị đại Trung Quốc từng bị định kiến với hình ảnh con nhà giàu ăn chơi.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của thời đại, phú nhị đại đang dần phá bỏ định kiến và trở thành hình mẫu lãnh đạo được “săn đón” trong giới tìm việc.

Nhiều người trẻ cho rằng các công ty do nhóm con nhà giàu này thành lập có môi trường làm việc thoải mái, cho phép nhân viên “tang ping” (hay “nằm thẳng”) – tức chỉ làm việc ở mức cần thiết để duy trì cuộc sống, không cần tăng ca.

Theo SCMP, “tang ping” là lối sống phổ biến trong giới trẻ Trung Quốc hiện đại nhằm phản ứng lại áp lực xã hội và tình trạng làm việc quá sức.

Cùng với “tang ping”, một thuật ngữ khác cũng được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội là “quiet quitting” (nghỉ việc trong âm thầm/làm việc cầm chừng) – xu hướng nhân viên chỉ làm đúng và đủ các nhiệm vụ được mô tả trong hợp đồng, từ chối làm thêm giờ hoặc nỗ lực vượt mức mà không được trả công tương xứng.

Một nữ nhân viên chia sẻ ông chủ “phú nhị đại” đã biến công việc của cô thành “kỳ nghỉ”.

“Anh ấy không hứa suông, không thao túng tâm lý chúng tôi hay bắt làm thêm giờ. Anh ấy cũng không trừ lương khi chúng tôi đi làm muộn. Khi hiệu suất công việc kém, anh ấy cũng không bận tâm vì gia đình anh ấy giàu. Điều duy nhất chúng tôi phải lo là anh ấy có thể chán và đóng cửa công ty”, cô nói.

Một người khác ở Thượng Hải cho biết cô chỉ gặp sếp “phú nhị đại” một lần mỗi tuần và dành phần lớn thời gian ngồi chơi ở văn phòng.

Trải nghiệm của họ khiến nhiều cư dân mạng ghen tỵ. Nhiều người đánh giá môi trường làm việc đó là “xa xỉ”, đồng thời bày tỏ mong muốn ứng tuyển vào công ty.

“Tôi ghen tị quá. Tôi thấy tìm được công việc có hai ngày nghỉ mỗi tuần còn khó…” là bình luận nhận được sự đồng tình từ nhiều cư dân mạng.

Thời đại thay đổi, người trẻ Trung Quốc muốn vào công ty do phú nhị đại làm chủ để không phải tăng ca, chạy KPI.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, thậm chí còn có những bài đăng chia sẻ “mẹo” tìm công ty có sếp là phú nhị đại. Theo một bài đăng nhận được hơn 20.000 lượt thích, người tìm việc có thể dễ dàng sàng lọc những công ty như vậy trên ứng dụng tuyển dụng.

Dấu hiệu nhận biết đầu tiên là công ty có tuổi đời dưới 3 năm, số nhân viên không quá 50 người. Điều này gần như đồng nghĩa với việc lãnh đạo công ty chính là người sáng lập.

Thứ hai, vốn điều lệ của công ty “phú nhị đại” thường trên 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 150.000 USD) và không có nguồn vốn bên ngoài.

Cuối cùng, phú nhị đại thường trực tiếp làm sếp và tự mình tuyển dụng nhân viên. Bài đăng cho biết: “Hãy kiểm tra mạng xã hội của người tuyển dụng. Nếu họ thường xuyên đi du lịch nước ngoài và có cuộc sống thoải mái, điều đó cho thấy họ có xu hướng không khắt khe với nhân viên”.

Bài viết cũng cảnh báo các công ty nhỏ có thể chưa có mô hình lợi nhuận hoàn chỉnh. Tuy nhiên, điểm tích cực là phú nhị đại sẽ không “nắm đầu” nhân viên chỉ vì những thất bại nhỏ.

Trên thực tế, một số phú nhị đại Trung Quốc có năng lực đã đảo ngược định kiến về họ. Họ được ghi nhận khi biết kết hợp tư duy trẻ với nguồn lực gia đình để tạo ra môi trường làm việc tốt hơn cho thế hệ của mình.

Shi Zhancheng - người thừa kế thương hiệu khăn tắm Grace của Trung Quốc, là một ví dụ điển hình.

Anh vận hành tài khoản @maojinshaoye (tạm dịch: “thiếu gia khăn tắm”) với 1,2 triệu người theo dõi trên một nền tảng video ngắn. Cư dân mạng thích thú với những video hài hước của Shi, chủ yếu xoay quanh “cuộc tranh giành” quyền lực giữa anh và chú ruột, qua đó quảng bá thương hiệu gia đình theo cách không truyền thống.

Một phú nhị đại khác, Luo Cheng - con trai thứ hai của nhà sáng lập chuỗi bánh Holiland, cũng có hơn 3 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Nhiều người coi tài khoản của anh là kênh trực tiếp để bày tỏ ý kiến về các sản phẩm mới của thương hiệu.