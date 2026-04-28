Rực rỡ đêm hội của lính trẻ Trung tâm Huấn luyện 334

TPO - Với những màn văn nghệ, tiếp lửa truyền thống, biểu diễn trống hội, dân vũ sôi nổi và ý nghĩa, đêm hội của những người trẻ áo lính ở Trung tâm Huấn luyện 334 (Bộ Tham mưu Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) đã nối dài truyền thống hào hùng, quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Tối 27/4, tại xã Hạ Bằng (Hà Nội), Đoàn cơ sở Trung tâm Huấn luyện 334 thuộc Bộ Tham mưu Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (HC-KT) tổ chức chương trình giao lưu tiếp lửa truyền thống “Tuổi trẻ Tổng cục HC-KT tiếp bước dưới cờ Đảng”, với sự tham gia của gần 1.500 cán bộ, đoàn viên thanh niên trong và ngoài Quân đội.

Chương trình văn nghệ với các tiết mục đặc sắc do ĐVTN Trung tâm Huấn luyện 334 và đơn vị kết nghĩa biểu diễn. Video: Nguyễn Minh

Tham dự chương trình có Trung tướng Đỗ Văn Thiện - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục HC-KT; Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn - Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục HC-KT; lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục HC-KT cùng các cơ quan, đơn vị; lãnh đạo xã Hạ Bằng và đại diện gia đình các tân binh nhập ngũ năm 2026.

Theo Trung tâm Huấn luyện 334, chương trình nhằm chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng và các ngày lễ lớn của đất nước, đồng thời hướng tới chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Qua đó bồi đắp lí tưởng, niềm tự hào cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc và thanh niên Quân đội; tạo không khí vui tươi, phấn khởi và đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tại chương trình, các đại biểu đã cùng nhìn lại kết quả sau một tháng huấn luyện chiến sĩ mới qua phóng sự “Vượt qua những khoảng cách” với những lát cắt chân thực, sinh động về hành trình trưởng thành của 1.130 chiến sĩ mới tại Trung tâm Huấn luyện 334 - nơi những tân binh đến từ nhiều miền quê khác nhau cùng rèn luyện, sẻ chia và gắn bó như một gia đình.

Cũng tại đêm hội, tuổi trẻ Trung tâm Huấn luyện 334 và đơn vị kết nghĩa đã cùng hòa mình vào các màn văn nghệ sôi nổi, ý nghĩa và tổ chức hoạt động tiếp lửa truyền thống, biểu diễn trống hội, dân vũ…

Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Đỗ Văn Thiện - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục HC-KT, khẳng định, chỉ sau gần 2 tháng nhập ngũ, 1.130 tân binh đến từ 10 tỉnh, thành trong cả nước đã hết sức nỗ lực, cố gắng và vượt qua mọi khó khăn; đồng thời luôn đoàn kết một lòng từ chỉ huy tới mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Thượng tá Nguyễn Thành Vinh - Chính trị viên Trung tâm Huấn luyện 334, báo cáo kết quả sau một tháng huấn luyện chiến sĩ mới và khai mạc chương trình.

Trung tướng Đỗ Văn Thiện - Chính ủy Tổng cục HC-KT, phát biểu tại chương trình.

Để giúp các chiến sĩ mới hoàn thành tốt 3 tháng huấn luyện tân binh, Trung tướng Đỗ Văn Thiện yêu cầu Trung tâm Huấn luyện 334 chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống; thực hiện tốt kiểm tra “3 tiếng nổ”; xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; duy trì chất lượng chế độ đối thoại, giải quyết kịp thời mọi vướng mắc; đặc biệt là quan tâm bảo đảm tốt sức khỏe, đời sống của chiến sĩ.

Các cán bộ đại đội, trung đội, tiểu đội phải thực sự nêu gương trong tự học, tự rèn, mỗi lời nói đi đôi với việc làm và tác phong phải chuẩn mực, khoa học, bởi mỗi hành động của đội ngũ cán bộ là mệnh lệnh không lời đối với chiến sĩ.

“Các đồng chí cần nắm chắc tâm tư, tình cảm, những khó khăn của chiến sĩ mới phải trải qua. Các đồng chí phải tận tình hướng dẫn, chỉ bảo chiến sĩ mới từ những việc nhỏ nhất với tinh thần như người anh trong gia đình giúp đỡ, dìu dắt các em trưởng thành”, Chính ủy Tổng cục HC-KT nhấn mạnh.

Trung tướng Đỗ Văn Thiện cũng bày tỏ tin tưởng với nhiệt huyết của tuổi trẻ, các chiến sĩ mới ở Trung tâm Huấn luyện 334 sẽ tiếp tục luyện rèn bản lĩnh vững vàng, yên tâm công tác, xây dựng tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau; phấn đấu huấn luyện giỏi, chấp hành kỷ luật nghiêm, trở thành những quân nhân ưu tú trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trung tướng Đỗ Văn Thiện - Chính ủy Tổng cục HC-KT, trao quà tặng đại diện các đơn vị của Trung tâm Huấn luyện 334 và đơn vị kết nghĩa.

Lãnh đạo Tổng cục HC-KT và các đơn vị tiếp lửa truyền thống cho thế hệ trẻ tiếp tục xây đắp, giữ gìn và phát huy truyền thống của Tổng cục và Trung tâm Huấn luyện 334.