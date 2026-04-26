Hỗ trợ vốn vay ưu đãi phát triển mô hình kinh tế, sản phẩm OCOP ở 248 xã biên giới

TPO - Gần 500 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ được hỗ trợ vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế và hướng tới mỗi xã có ít nhất 1 sản phẩm OCOP; hỗ trợ 248 mô hình sản xuất sản phẩm thủ công, sản phẩm văn hoá bản địa, mô hình mang đặc trưng văn hóa dân tộc tại các xã biên giới... là một số nội dung chỉ tiêu trọng tâm trong năm 2026 triển khai đề án đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới.

Trung ương Đoàn vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động năm 2026 triển khai Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 – 2030”.

Theo đó, năm 2026 sẽ triển khai đồng bộ, thống nhất từ trung ương đến cơ sở, có trọng tâm, trọng điểm các hoạt động, trong đó tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong tổ chức hoạt động, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, kịp thời gắn với điều kiện cụ thể tại từng địa phương, đơn vị.

Về các nội dung trọng tâm, T.Ư Đoàn yêu cầu tập trung tuyên truyền sâu rộng về đề án và nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và bản lĩnh cho thanh thiếu nhi vùng biên. Hỗ trợ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp đối với thanh niên vùng biên. Đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên trong chuyển đổi số, tiếp cận tri thức số và ứng dụng công nghệ.

Hoạt động chăm sóc sức khỏe ﻿cho người dân tại tỉnh Sơn La. Ảnh: Viết Hà

Thanh niên tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, kết nối nguồn lực hỗ trợ các xã vùng biên; đồng hành với thanh thiếu nhi trong học tập, phát triển toàn diện và định hướng nghề nghiệp.

Tham gia xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng, cảnh quan khu vực biên giới, tiếp tục hỗ trợ vận hành chính quyền 2 cấp. Đồng hành với thanh niên vùng biên tham gia bảo tồn văn hóa, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

Hỗ trợ vốn vay cho 496 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ

Theo kế hoạch, T.Ư Đoàn xác định rõ 15 chỉ tiêu trọng tâm. Trong đó, xây dựng và duy trì 248 kênh truyền thông mạng xã hội hoạt động thường xuyên, đăng tải nội dung chính thống, hấp dẫn, lan tỏa giá trị tích cực tại 248 xã biên giới. Xây dựng và duy trì 248 câu lạc bộ thanh niên bảo tồn, gìn giữ văn hóa dân tộc.

496 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ được hỗ trợ vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế và hướng tới mỗi xã có ít nhất 1 sản phẩm OCOP (Mỗi xã biên giới được hỗ trợ ít nhất 2 mô hình).

Tổ chức ít nhất 1 lớp tập huấn khởi nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong phát triển kinh tế nông nghiệp và các ngành nghề phù hợp cho thanh niên tại 248 xã biên giới.

Hỗ trợ 248 mô hình (hợp tác xã thanh niên, tổ hợp tác thanh niên, mô hình kinh tế, hộ kinh doanh,…) sản xuất sản phẩm thủ công, sản phẩm văn hoá bản địa, mô hình mang đặc trưng văn hóa dân tộc tại các xã biên giới.

Bên cạnh đó, là chỉ tiêu tổ chức tập huấn, tuyên truyền và trang bị kỹ năng cho thanh thiếu nhi 248 xã biên giới. Cụ thể, về các nội dung pháp luật, phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội; “bình dân học vụ số”; kỹ năng sống, kết hợp định hướng nghề nghiệp.

Trao tặng công trình Ánh sáng đường biên và Đường cờ Tổ quốc tại xã A Lưới 3, TP Huế.

Thành lập và duy trì hoạt động ít nhất 248 đội hình thanh niên tình nguyện thường xuyên tại 248 xã biên giới. Tổ chức ít nhất 248 chương trình tình nguyện an sinh xã hội và 248 chương trình chăm sóc sức khỏe, khám bệnh, cấp phát thuốc, tư vấn dinh dưỡng cho thanh thiếu nhi tại 248 xã biên giới.

Trao tặng 4.960 suất học bổng/248 xã cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến năm 18 tuổi, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng (Mỗi xã 20 suất học bổng).

Kế hoạch cũng xác định chỉ tiêu xây dựng và duy trì nhiều công trình, phần việc ý nghĩa tại các xã biên giới, như: không gian đọc sách; công trình thanh niên “sáng – xanh – sạch – đẹp”, hàng cây thanh niên, đường cờ Tổ quốc; Nhà khăn quàng đỏ; sân chơi thiếu nhi.

Cơ chế “đơn vị kết nghĩa - xã biên giới"

T.Ư Đoàn xác định rõ việc triển khai thực hiện đối với các ban, đơn vị của T.Ư Đoàn; các đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn và các Hội thành viên tập thể của Hội LHTN Việt Nam; các tỉnh, thành đoàn có xã biên giới và các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc không có xã biên giới.

Cụ thể, các địa phương có xã biên giới chủ động xây dựng danh mục nhu cầu đề xuất hỗ trợ của các xã biên giới, báo cáo Trung ương thực hiện cơ chế “đơn vị kết nghĩa - xã biên giới” phân bổ cho các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc không có xã biên giới thực hiện kết nghĩa, hỗ trợ trong suốt giai đoạn triển khai thực hiện đề án.

Chủ động phối hợp tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ từ các tỉnh, thành Đoàn không có đường biên giới, các Đoàn trực thuộc, các đơn vị trực thuộc; đảm bảo việc tiếp nhận, phân bổ, sử dụng nguồn lực đúng mục đích, công khai, minh bạch và hiệu quả.

Chủ động kết nối với các đơn vị đảm nhận hỗ trợ để xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai các chỉ tiêu, nội dung hỗ trợ tại địa phương, xác định rõ địa bàn, đối tượng thụ hưởng, thời gian, hình thức tổ chức, lực lượng tham gia và kết quả đầu ra. Các kế hoạch cần bám sát mục tiêu Đề án, phù hợp điều kiện thực tế của từng xã biên giới.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan (chính quyền địa phương, Bộ đội Biên phòng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế…) để huy động thêm nguồn lực xã hội hóa, tăng cường hiệu quả và sức lan tỏa của các mô hình, hoạt động.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và giám sát việc triển khai các mô hình, hoạt động tại các xã biên giới; chủ động đề xuất, báo cáo T.Ư Đoàn, các ban, đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.