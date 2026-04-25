Hai nam sinh liều mình lao xuống sông cứu bạn nữ nhảy cầu

TPO - Trên đường đến trường, hai nam sinh ở Nghệ An đã kịp thời lao xuống sông cứu một nữ sinh nhảy cầu, đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Chiều 25/4, ông Nguyễn Minh Hải - Hiệu trưởng Trường THPT Tân Kỳ 3 (Nghệ An) cho biết, nhà trường đã biểu dương và đang xem xét khen thưởng em Nguyễn Viết Huy (lớp 12A8) và Đặng Bá Tuấn Anh (lớp 10A4) vì hành động dũng cảm cứu người.

Trước đó, khoảng 6h45 cùng ngày, khi đi qua cầu treo Làng Rào bắc qua sông Con (nối hai xã Nghĩa Hành và Tân An), Huy và Tuấn Anh phát hiện một nữ sinh leo lên thành cầu rồi bất ngờ nhảy xuống sông.

Không chần chừ, cả hai nhanh chóng tìm vị trí thuận lợi, lao xuống dòng nước sâu, bơi ra khu vực cách bờ gần 15m để tiếp cận nạn nhân. Quá trình cứu hộ gặp nhiều khó khăn do nước sâu, nạn nhân hoảng loạn, liên tục vùng vẫy, song hai nam sinh đã phối hợp giữ và đưa được người bị nạn vào bờ.

Chia sẻ sau sự việc, em Nguyễn Viết Huy cho biết, thời điểm đó chỉ nghĩ phải cứu người thật nhanh, nếu chậm trễ có thể xảy ra hậu quả xấu. Trong lúc đưa nạn nhân vào bờ, em nhiều lần đuối sức và uống phải nhiều nước.

Nạn nhân sau đó được người dân hỗ trợ đưa đến cơ sở y tế và đã qua cơn nguy hiểm. Theo nhà trường, nữ sinh này cũng là học sinh của trường, thời gian gần đây có biểu hiện tâm lý bất ổn.

“Hiện nhà trường đã phối hợp với gia đình và các cơ quan chức năng để hỗ trợ tâm lý, giúp nữ sinh sớm ổn định trở lại”, thầy Hải chia sẻ.