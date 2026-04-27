Nữ cử nhân người Chứt đầu tiên trở thành Đảng viên trẻ nhất bản

TPO - Sinh ra giữa núi rừng heo hút, nơi cái nghèo và những rào cản về nhận thức vẫn còn đeo bám, Hồ Thị Sương đã bước ra khỏi bản đi học Đại học. Hành trình ấy không chỉ đưa cô trở thành cử nhân người Chứt đầu tiên ở bản Rào Tre, mà còn là Đảng viên trẻ tuổi nhất của bản.

Từ cô bé bản Rào Tre đến giảng đường Đại học

Hồ Thị Sương (SN 2003) sinh ra trong gia đình có 4 chị em tại bản Rào Tre, xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh). Bố là ông Hồ Bình, mẹ là bà Đinh Thị Mai - người phụ nữ gốc miền xuôi lên sinh sống, gắn bó với vùng đất này.

Tổ tiên của Sương là người dân tộc Chứt, từng có thời gian dài sống tách biệt trong rừng sâu, chủ yếu dựa vào săn bắt, hái lượm. Phải đến đầu những năm 1990, khi lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện và đưa về định cư tại bản Rào Tre, cuộc sống của họ mới dần thay đổi. Tuy vậy, do thời gian hòa nhập chưa lâu, trình độ dân trí ở bản vẫn còn hạn chế, nhiều hủ tục nên đây được xem là bản đặc biệt khó khăn nhất của tỉnh Hà Tĩnh.

Cô gái Sương lớn lên dưới chân núi Ka Đay, nơi mà chuyện học hành với nhiều bạn trẻ vẫn là điều xa xỉ. Trong bản có 46 hộ dân, 160 nhân khẩu, phần lớn thanh niên học hết cấp 2, cấp 3 là nghỉ, đi làm công nhân hoặc lập gia đình sớm.

Chân dung cô giáo người Chứt Hồ Thị Sương.

Ở bản, cuộc sống của người dân vẫn còn gắn chặt với núi rừng, ngày lên rừng bẻ măng, nhặt củi, tối về chăn nuôi, vòng lặp ấy dường như đã trở thành lối sống quen thuộc. “Em nhìn các anh chị đi trước, nhiều người học xong cấp 3 rồi lại về bản, cuộc sống quanh quẩn chỉ làm mấy việc đồng áng, chăn nuôi và vào rừng kiếm sống. Em nghĩ nếu mình không học thì cũng sẽ có cuộc sống như vậy”, Sương chia sẻ.

Lên lớp 6, Sương rời gia đình đến học tại Trường THCS - THPT Dân tộc nội trú Hương Khê. Sống xa gia đình từ sớm, Sương dần rèn được tính tự lập, cố gắng trong việc học. Dù đường đến trường xa hàng chục km, điều kiện học tập thiếu thốn, nhưng Sương luôn giữ một niềm yêu thích đặc biệt với việc học.

Sương cho biết, có những đợt bản thân nghĩ sẽ học xong lớp 12 rồi đi làm công ty như nhiều người khác. Nhưng rồi, chính khát khao thay đổi cuộc đời đã khiến nữ sinh người Chứt đưa ra quyết định là phấn đấu thi Đại học.

Sương được Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh nhận làm "con nuôi biên phòng".

“Em xin mẹ, gia đình cho đi học tiếp. Ở bản lúc đó chưa ai học Đại học, chỉ có em mong muốn, phấn đấu đi học để sau này có tương lai tốt hơn. Rồi cho đến ngày nhận được kết quả trúng tuyển ngành Giáo dục mầm non, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Hà Tĩnh, cả gia đình ôm nhau khóc vì hạnh phúc”, Sương nhớ lại.

Cô giáo trẻ chia sẻ, những ngày đầu trúng tuyển bản thân vừa mừng vừa lo vì không biết lấy tiền đâu để đi học. Song khi biết đến hoàn cảnh của Sương, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã nhận em làm “con nuôi”, hỗ trợ 1,5 triệu đồng mỗi tháng trong suốt 4 năm học đại học. Sự giúp đỡ ấy trở thành điểm tựa quan trọng, giúp cô gái người Chứt yên tâm theo đuổi con đường học vấn.

“Nếu không có sự hỗ trợ, động viên của bố mẹ biên phòng, có lẽ em đã không thể đi hết chặng đường Đại học”, Sương bày tỏ.

Nơi sinh sống của người đồng bào dân tộc Chứt.

Rời bản xuống thành phố học tập, những ngày đầu, Sương không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ, tự ti. Khó khăn lớn nhất với Sương là giao tiếp, cách nói, cách diễn đạt còn hạn chế khiến bản thân ngại tiếp xúc.

Nhưng bằng sự kiên trì, Sương dần hòa nhập, chủ động tham gia các hoạt động của lớp, của trường, mạnh dạn hơn trong giao tiếp, học hỏi từ bạn bè và thầy cô. Trong suốt 4 năm học, Sương không chỉ hoàn thành tốt chương trình đào tạo mà còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, các hoạt động đoàn thể. Sương cũng nhiều lần đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường và cấp tỉnh. Năm 2025, sau khi tốt nghiệp đại học, Sương được nhận về công tác tại Trường Mầm non Cẩm Vịnh.

Nữ đảng viên trẻ nhất bản

Ngày 25/4 vừa qua trở thành dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời của Hồ Thị Sương khi được chính thức kết nạp vào Đảng. Việc Sương được kết nạp đã nâng tổng số đảng viên trong bản lên 12 người và em cũng là đảng viên trẻ tuổi nhất ở đây. Buổi lễ kết nạp đảng diễn ra trong không khí trang trọng. Với Sương, đó là khoảnh khắc em cảm thấy đầy tự hào và xúc động.

“Em rất vui và cũng rất hồi hộp. Đây là điều em mong muốn từ lâu, khi còn là sinh viên đã cố gắng phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Em luôn cố gắng học tập, trau dồi kiến thức và bản lĩnh để phát triển bản thân trong công việc cũng như hỗ trợ người dân tại bản", Hồ Thị Sương chia sẻ.

Hồ Thị Sương cùng lãnh đạo địa phương, đại diện Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh trong lễ kết nạp đảng viên.

Để được đứng vào hàng ngũ của Đảng, từ những năm tháng trên giảng đường, Sương đã hăng say tham gia các hoạt động đoàn, được bạn bè, thầy cô dìu dắt, giúp cô giáo trẻ dần nhận thức rõ ràng hơn về trách nhiệm của bản thân. Từ đó, Sương tích cực rèn luyện, phấn đấu và được bồi dưỡng cảm tình Đảng.

Với cô giáo trẻ, việc trở thành đảng viên không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm lớn. “Em sẽ cố gắng hơn nữa trong công việc, trong cuộc sống để xứng đáng với sự tin tưởng của mọi người”, Sương khẳng định.

Hiện Sương công tác tại Trường Mầm non Cẩm Vịnh, cách bản Rào Tre hàng chục km. Dù điều kiện đi lại vẫn còn khó khăn, nhưng Sương luôn mong muốn có cơ hội được trở về gần hơn với quê hương.

Hồ Thị Sương trong lễ kết nạp đảng viên.

“Em muốn sau này nếu có điều kiện sẽ về dạy ở gần bản, để giúp các em nhỏ có cơ hội học tập tốt hơn. Với em, ước mơ không chỉ là dạy chữ mà còn góp phần thay đổi suy nghĩ, giúp người dân coi trọng việc học hơn", Sương chia sẻ.

Anh Trần Song Hào – Bí thư Đoàn xã Phúc Trạch cho biết, Hồ Thị Sương hiện là Phó Bí thư Chi đoàn dân tộc Chứt ở bản Rào Tre. Tốt nghiệp cử nhân Sư phạm Mầm non, Sương luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ trong các hoạt động Đoàn và phong trào tại địa phương.

Với quá trình nỗ lực, rèn luyện không ngừng, Sương đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình trưởng thành của một đoàn viên trẻ, đồng thời cho thấy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu những nhân tố tiêu biểu cho Đảng xem xét, kết nạp.

“Sự trưởng thành của Hồ Thị Sương cũng là niềm tự hào của tuổi trẻ bản Rào Tre, góp phần lan tỏa tinh thần cống hiến, khát vọng vươn lên và ý thức trách nhiệm trong xây dựng quê hương ngày càng phát triển", Bí thư Đoàn xã Phúc Trạch cho hay.