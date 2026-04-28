Dân mạng chia sẻ, động viên thí sinh khóc nức nở trên sóng Đường lên đỉnh Olympia

TPO - Vừa qua, trên sóng truyền hình Đường lên đỉnh Olympia trong cuộc thi tháng 3, quý 2, năm 26, thí sinh Ngọc Sáng đã bật khóc nức nở khi lỡ mất tấm vé vào cuộc thi quý đã để lại nhiều luồng ý kiến trên mạng xã hội.

Một vài bình luận từ cư dân mạng hướng về thí sinh Sáng, cho rằng khóc lóc là yếu đuối, thiếu bản lĩnh...

Học cách kiểm soát cảm xúc là kỹ năng sống phải có nhưng cần thời gian

Trưởng thành từ chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 21 với giải Ba, nam sinh Nguyễn Việt Thái - sinh viên ngành Quan hệ quốc tế Học viện Ngoại giao đã có góc nhìn thấu cảm đối với tình huống này. Theo Thái, khi đọc được những luồng ý kiến trái chiều cho rằng "khóc lóc là yếu đuối", "thiếu bản lĩnh"... em nhận thấy, cộng đồng mạng có đang đòi hỏi quá nhiều ở những cô cậu học trò mới 16, 17 tuổi không?

Chỉ những ai từng đứng dưới ánh đèn sân khấu S14, tay chạm vào nút chuông, nhịp tim đập theo từng nhịp nhạc hiệu Khởi động mới thấu hiểu được sức nặng của không gian ấy. Đó là một trận thi tháng để giành vé vào cuộc thi quý, một ranh giới vô cùng khắc nghiệt. Phía sau 45 phút lên hình ngắn ngủi là hàng nghìn giờ đồng hồ cày cuốc tài liệu, là những đêm thức trắng vùi đầu vào sách vở, là sự kỳ vọng của gia đình, thầy cô và cả niềm tự hào mang tên ngôi trường mình đang theo học.

Sáng bày tỏ sự tiếc nuối, khóc và ngồi bệt xuống ngay sau khi lỡ mất tấm vé vào cuộc thi tháng.

Thí sinh khác động viên Sáng.

"Khi mọi nỗ lực ấy phải dừng lại chỉ vì lỡ một nhịp bấm chuông hay một câu trả lời, một nhịp kịch bản chệch hướng đã định trong tích tắc, sự vỡ òa là điều tất yếu. Giọt nước mắt ấy không phải là sự hờn dỗi của một người không biết chấp nhận thất bại. Đó là sự giải tỏa của những dồn nén, là tiếng nấc của một khát khao quá lớn nhưng chưa trọn vẹn", Nguyễn Việt Thái chia sẻ.

Thái không cổ xúy cho việc "cứ làm loạn lên đi" hay thả trôi cảm xúc vô tội vạ. Hơn ai hết, nam sinh từng trải qua bài học đắt giá về việc bộc lộ cảm xúc. Thời điểm thi Olympia 21, Thái từng nhận về cơn mưa chỉ trích vì sự bùng nổ vui sướng bị cho là thiếu tiết chế.

"Việc học cách kiểm soát cảm xúc để phù hợp với hoàn cảnh là một kỹ năng sống bắt buộc phải có nhưng cần thời gian và sự va vấp để rèn giũa, chứ không phải là một công tắc có thể bật tắt ngay lập tức ở tuổi 17, nhất là trong chảo lửa S14.

Chúng ta có thể góp ý để các em trưởng thành hơn, nhưng không dùng sự độc địa để vùi dập một giọt nước mắt tiếc nuối hay một nụ cười lỡ bung xõa quá đà. Sự chân thật, dù là nụ cười hay nước mắt, mới chính là thứ làm nên sức sống của Đường lên đỉnh Olympia suốt hơn hai thập kỷ qua", Thái bày tỏ.

Sống thật với cảm xúc của lứa tuổi

Là bạn cùng lớp với nhân vật chính, nickname Tram Anh bình luận: "Bạn Sáng không phải là người yếu đuối hay mắc “bệnh ngôi sao” như một số cô chú, anh chị đang bình luận. Chỉ là lần đầu đứng trên sân khấu lớn như Olympia, lại mang theo biết bao kỳ vọng của bố mẹ, thầy cô và cả lớp mình, nên khi không đạt kết quả như mong muốn thì bạn ấy không kìm được cảm xúc.

Sáng cũng chỉ mới học lớp 11, còn nhiều điều phải học, phải trải qua. Chúng em học cùng nhau mỗi ngày, thấy rõ bạn đã nỗ lực thế nào suốt cả năm trời. Nên mong mọi người nhẹ nhàng và cho bạn ấy thêm thời gian để trưởng thành".

Cùng quan điểm, nickname Nguyễn Hạnh cho rằng: "Một cậu bé mới chỉ 17 tuổi, mang theo biết bao nhiệt huyết và đam mê, mang theo biết bao sự kỳ vọng của gia đình, thầy cô, bạn bè, và mang theo cả sự tự hào về ngôi trường mình đang học. Chỉ khi thật sự đứng trên sân chơi đấy, bạn mới hiểu rõ sự hồi hộp, căng thẳng.

Trong cuộc thi nào cũng vậy, có khi chỉ một câu trả lời đúng đã thay đổi toàn bộ cục diện, nên bạn ấy tiếc nuối là điều hết sức bình thường. Bạn Sáng đã thể hiện cảm xúc rất chân thật, đúng như những gì mà một cậu bé 17 tuổi đầy hoài bão, nhiệt huyết cần có. Nên mọi người đừng khắt khe với một cậu bé mới chỉ 17 tuổi, sự hồi hộp lo lắng trong hàng giờ của cuộc thi, sự tiếc nuối trong bất kỳ khoảnh khắc nào đều rất đáng trân trọng và động viên".

Là bạn của Sáng, em Nguyễn Phương Mai cũng gửi gắm bình luận: "Bạn ấy không phải là người yếu đuối, mít ướt hay mắc bệnh ngôi sao như một số người đã phán xét. Được đứng trên sân khấu lớn như Olympia không chỉ là thực hiện được ước mơ bạn ấy đã ấp ủ từ rất lâu mà còn mang theo những hy vọng và kỳ vọng từ người thân, thầy cô, bạn bè và cả bạn ấy nữa nên việc bạn ấy khóc không phải vì yếu đuối, mà vì cảm thấy có lỗi khi không thể mang về kết quả trọn vẹn nhất để đáp lại tình cảm của mọi người.

Đã dám mơ lớn và nỗ lực hết mình ở tuổi 17 là một điều rất đáng tự hào rồi. Dù kết quả có ra sao thì bạn ấy vẫn là viên ngọc sáng nhất, là niềm tự hào của gia đình, thầy cô, bạn bè, của cả trường và cả tỉnh. Mong mọi người hãy bao dung hơn với những cảm xúc nhất thời để bạn ấy có thêm động lực trưởng thành và vững vàng hơn".

