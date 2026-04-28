Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hải Phòng phải là địa phương tiêu biểu về tinh thần đổi mới

Nguyễn Hoàn

TPO - Tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng chiều 28/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu TP. Hải Phòng phải là địa phương tiêu biểu về tinh thần đổi mới, quyết liệt trong hành động, hiệu quả trong tổ chức.

Chiều 28/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng tiếp xúc cử tri thành phố sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 114 xã, phường, đặc khu.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri tại Hải Phòng kiến nghị nhiều nội dung, trọng tâm về cơ chế, chính sách đặc thù để Hải Phòng thực sự trở thành nơi thí điểm các mô hình phát triển mới theo Nghị quyết số 226 của Quốc hội.

Cử tri cũng kiến nghị một số nội dung quan trọng, như: Khơi thông điểm nghẽn về nguồn cung vật liệu san lấp; cơ chế chính sách phù hợp trong bối cảnh biến động giá vật liệu, nhiên liệu và tác động đến các hợp đồng xây dựng; cơ chế chính sách về tái chế, sử dụng chất thải rắn xây dựng, phát triển bền vững.

b57c3e83-6c45-44d8-a5d1-6dc46cba4a2d.jpg
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại TP. Hải Phòng, chiều 28/4.

Xây dựng và vận hành hệ thống thông tin tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên phạm vi toàn quốc, bảo đảm liên thông, đồng bộ dữ liệu giữa các cấp, các ngành; bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ đất đai cho đội ngũ công chức cấp xã; hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, hạ tầng kỹ thuật và hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu đất đai đồng bộ, hiệu quả.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai; đầu tư đồng bộ hạ tầng phục vụ sản xuất; thúc đẩy liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; có chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ.

Tại buổi tiếp xúc, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, những tháng đầu năm, kinh tế - xã hội đất nước tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Chính phủ kiên định mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, đồng thời triển khai hiệu quả các kế hoạch phát triển trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới mục tiêu tăng trưởng ở mức cao.

Nhấn mạnh phương châm điều hành thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành phải “hành động quyết liệt hơn, tư duy đổi mới hơn, trọng tâm rõ hơn, trách nhiệm cao hơn”, đặc biệt đề cao vai trò người đứng đầu nhằm nâng cao hiệu quả thực thi tốt hơn.

4f122587-ac69-4c97-bded-bc60804e8141.jpg
abb9aecd-b21b-449b-bc62-a44f4d822f03.jpg
Cử tri Hải Phòng kiến nghị nhiều nội dung trọng tâm về cơ chế, chính sách đặc thù, các chính sách an sinh xã hội.

Trong đó, Chính phủ quyết tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 2026 - 2030 gắn với tăng trưởng 2 con số. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, kiên quyết cắt giảm các khoản chi không cần thiết. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thuận lợi, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó, việc phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên cho các dự án chiến lược về giao thông đường bộ, đường sắt, cảng biển, hàng không, năng lượng; xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, thúc đẩy đô thị hóa bền vững.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực theo hướng hiệu quả, bền vững hơn. Cả nước tiếp tục xây dựng bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ cơ sở.

Đối với thành phố Hải Phòng, Thủ tướng khẳng định vị trí chiến lược và vai trò quan trọng trong phát triển đất nước. Đồng thời, yêu cầu đặt ra đối với Hải Phòng phải là địa phương tiêu biểu về tinh thần đổi mới, quyết liệt trong hành động, hiệu quả trong tổ chức.

b2ff170a-f067-42aa-9ea2-35bf089b5b79.jpg
ef5d1470-7f9f-40ea-bdc1-6f6470b4d892.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng quà cho gia đình chính sách, công nhân, lao động.

Tiếp tục phát triển mạnh hơn, nhanh hơn, bền vững hơn, khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp, cảng biển, logistics, dịch vụ hiện đại. Đi đầu về cải cách hành chính, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ luôn quan tâm, tạo điều kiện để Hải Phòng phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách đã ban hành, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển.

Tại buổi tiếp xúc, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã lắng nghe, ghi nhận và trực tiếp giải đáp nhiều ý kiến, kiến nghị tâm huyết của cử tri thành phố. Đồng thời, chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát, xử lý các vấn đề còn vướng mắc, bất cập mà cử tri quan tâm.

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe