Đi trước mở đường

TP - Những bước đi đầu nhiệm kỳ sau Đại hội Đảng XIV và kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI, đối ngoại Việt Nam đã thể hiện rõ vai trò “đi trước, mở đường”, không chỉ kiến tạo không gian hợp tác dài hạn mà còn kịp thời ứng phó với những biến động của tình hình thế giới.

Sau khi Quốc hội khoá XVI hoàn thiện các chức danh lãnh đạo Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chuyến thăm không chỉ mang ý nghĩa đối ngoại cấp cao đầu nhiệm kỳ, mà còn là bước đi cụ thể hóa đường lối đối ngoại được xác lập tại Đại hội XIV của Đảng: độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế.

Mở rộng không gian hợp tác

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình về việc hai bên xác lập tầm cao mới cho hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư và du lịch, hiện thực hóa mục tiêu phát triển của mỗi nước, tập trung nguồn lực nâng tầm kết nối hạ tầng chiến lược, ưu tiên cao nhất cho hợp tác đường sắt; chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế thực chất, gắn thương mại song phương với kết nối hạ tầng, kết nối logistics và kết nối thị trường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị Trung Quốc mở cửa tối đa cho hàng hóa của Việt Nam, nỗ lực thúc đẩy thương mại cân bằng, lành mạnh; đẩy mạnh đầu tư, chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp phụ trợ, hình thành chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất hoàn chỉnh tại Việt Nam; phối hợp xây dựng cơ chế hợp tác bảo đảm cung ứng năng lượng chiến lược, đẩy mạnh hợp tác về giáo dục đào tạo, khoa học - công nghệ…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc chứng kiến Lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước ngày 15/4 ở Bắc Kinh. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã khảo sát, tìm hiểu hàng loạt mô hình phát triển tại Thủ đô Bắc Kinh, tỉnh Hà Bắc và tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc, từ khu đô thị mới, hệ thống hạ tầng, công nghiệp đường sắt cho đến các trung tâm nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo.

Những chuyến khảo sát thực tế này không chỉ mang ý nghĩa tham khảo, mà còn mở đường cho hợp tác cụ thể giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước. Qua đó, các nhận thức chung cấp cao và thỏa thuận song phương từng bước được chuyển hóa thành dự án, chương trình hợp tác thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

PGS.TS Nguyễn Văn Chiều, Trưởng Khoa Chính trị và Quốc tế học, Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội, cho rằng hợp tác Việt Nam - Trung Quốc trong lĩnh vực đường sắt còn rất nhiều dư địa. Nhu cầu kết nối logistics, xuất nhập khẩu và phát triển chuỗi cung ứng ngày càng tăng, trong khi hệ thống đường sắt liên vận hiện vẫn còn hạn chế về hạ tầng, khổ ray, năng lực vận chuyển và kết nối nội địa.

Theo ông Chiều, việc nâng cấp, hiện đại hóa và mở rộng các tuyến đường sắt xuyên biên giới sẽ tạo bước đột phá trong lưu thông hàng hóa, đặc biệt là nông sản và hàng công nghiệp. Điều này không chỉ giúp giảm chi phí logistics, rút ngắn thời gian vận chuyển mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường khu vực và quốc tế. Đồng thời, đây cũng là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế vùng biên, kết nối các hành lang kinh tế, thu hút đầu tư và hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại.

Ngoại giao dầu lửa

Trong bối cảnh thế giới và khu vực biến động nhanh chóng, phức tạp và khó lường, đường lối đối ngoại được xác lập tại Đại hội XIV của Đảng thể hiện rõ sự kế thừa và đổi mới. Một điểm nhấn quan trọng là việc bổ sung và nhấn mạnh quan điểm “tự chủ chiến lược”, “tự cường” - nền tảng giúp Việt Nam giữ vững độc lập, chủ động và linh hoạt trong quan hệ đối ngoại, đặc biệt khi cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng gay gắt. Đối ngoại không còn chỉ là công cụ duy trì môi trường hòa bình, mà được xác định là một mặt trận quan trọng phục vụ phát triển, trong đó ngoại giao kinh tế giữ vai trò trọng tâm. Điều này gắn chặt với các mục tiêu tăng trưởng, chuyển đổi và phát triển bền vững của đất nước.

Thực tiễn cho thấy, những định hướng chiến lược đó không chỉ mang tính dài hạn mà còn có nhằm ứng phó tức thời trước các cú sốc bên ngoài. Một minh chứng rõ nét là cuộc khủng hoảng năng lượng bùng phát ngay trong những tháng đầu năm 2026 sau khi xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran nổ ra.

Thị trường năng lượng toàn cầu lập tức biến động mạnh, đe dọa an ninh năng lượng của nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Khoảng 80% nguồn năng lượng nhập khẩu của Việt Nam liên quan đến khu vực Trung Đông. Nền kinh tế Việt Nam có mức độ phụ thuộc cao vào xuất khẩu và chuỗi cung ứng toàn cầu, vì thế dễ bị tác động.

Đối mặt với tình huống cấp bách, Chính phủ Việt Nam đã triển khai hàng loạt biện pháp quyết liệt. Trước hết là đẩy mạnh sản xuất trong nước để đảm bảo nguồn cung; đồng thời tăng cường tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả nhằm duy trì hoạt động của nền kinh tế và đời sống xã hội. Hệ thống cung ứng xăng dầu được chỉ đạo vận hành thông suốt, không để xảy ra ách tắc, đặc biệt là ngăn chặn tình trạng đầu cơ, tích trữ gây khan hiếm giả trên thị trường.

Về đối ngoại, Việt Nam nhanh chóng tiếp cận các đối tác quốc tế để bổ sung nguồn cung trong bối cảnh khẩn cấp. Ngoài các đối tác truyền thống ở khu vực vùng Vịnh, Chính phủ tích cực tìm kiếm các nguồn cung mới. Người đứng đầu Chính phủ đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Angola, trao đổi với nhiều quốc gia, trong đó có Nhật Bản và Thái Lan, nhằm tìm giải pháp bổ sung nguồn cung trong ngắn hạn.

Theo các chuyên gia, đối ngoại không còn chỉ là công cụ duy trì môi trường hòa bình, mà được xác định là một mặt trận quan trọng phục vụ phát triển, trong đó ngoại giao kinh tế giữ vai trò trọng tâm. Điều này gắn chặt với các mục tiêu tăng trưởng, chuyển đổi và phát triển bền vững của đất nước.

Ông Shantanu Chakraborty - Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam, đánh giá Chính phủ Việt Nam đã phản ứng nhanh chóng trước tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng do xung đột tại Trung Đông. Các biện pháp tài khóa ngắn hạn như giảm thuế, sử dụng quỹ bình ổn, kết hợp với điều hành giá linh hoạt và tăng cường phối hợp đảm bảo nguồn cung đã góp phần kiềm chế áp lực lạm phát trong ngắn hạn, đồng thời hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Câu chuyện khủng hoảng năng lượng là minh chứng rõ ràng cho nhận định quen thuộc: tình hình quốc tế và khu vực luôn biến động nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Trong bối cảnh đó, đối ngoại không chỉ là “cầu nối”, mà thực sự trở thành lực lượng “đi trước, mở đường”.

Trong giai đoạn mới, đối ngoại mang trọng trách tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài, phục vụ các lợi ích an ninh quốc gia, mở rộng không gian phát triển và kiến tạo các cơ hội mới. Đây cũng là một trong những trụ cột quan trọng để thực hiện các đột phá chiến lược, hướng tới mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng.

