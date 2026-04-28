Bé gái 10 ngày tuổi bị bỏ rơi tại bệnh viện lớn nhất Nghệ An

Thu Hiền

TPO - Một bé gái sơ sinh khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Hiện chính quyền địa phương đang phát thông báo tìm người thân cho cháu bé.

Ngày 28/4, lãnh đạo UBND phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An cho biết, địa phương vừa phát đi thông báo tìm người thân cho một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h cùng ngày, bé gái khoảng 10 ngày tuổi được phát hiện tại Khoa Cấp cứu của bệnh viện. Bé nặng khoảng 3kg, sức khỏe ổn định, không có dị tật bẩm sinh.

z7772605589446-2e5421c3f94086477ce5c64fd6aec87b.jpg
Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Thời điểm được phát hiện, bé được đặt trong một làn nhựa, bên cạnh có quần áo sơ sinh, sữa, thuốc, một tờ giấy ghi ngày sinh 17/4/2026 cùng số tiền 1 triệu đồng.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã lập hồ sơ theo quy định và phát thông báo tìm cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé.

Hiện cháu bé đang được các y, bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An chăm sóc tạm thời.

Theo lãnh đạo UBND phường Vinh Phú, trong thời gian 7 ngày, từ ngày 28/4 đến hết ngày 4/5/2026, nếu cha mẹ hoặc người thân của cháu bé đến liên hệ, địa phương sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan theo quy định của pháp luật.

Thu Hiền
