Mở lại cao tốc Hậu Giang - Cà Mau từ trưa 29/4

TPO - Tuyến cao tốc đoạn Hậu Giang - Cà Mau sẽ thông xe lại từ 11h30 ngày 29/4, sau khi các hạng mục trên tuyến chính đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng các điều kiện an toàn để tổ chức khai thác.

Tối 28/4, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư) cho biết, tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Hậu Giang - Cà Mau sẽ thông xe trở lại từ 11h30 ngày 29/4/2026, để phục vụ người dân đi lại dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Thông xe tuyến chính cao tốc Hậu Giang – Cà Mau từ trưa 29/4.

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, tuyến cao tốc Hậu Giang - Cà Mau dài hơn 73 km. Sau thời gian tạm đóng để hoàn thiện, hiện các hạng mục trên tuyến chính đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng các điều kiện an toàn để tổ chức khai thác. Việc thông xe được thực hiện sau khi Bộ Xây dựng và các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận phương án khai thác.

Trong giai đoạn đầu khai thác, tốc độ tối đa 80 km/giờ và tối thiểu 60 km/giờ.

Chủ đầu tư cũng lưu ý, một số loại phương tiện không được phép lưu thông trên cao tốc, gồm xe máy chuyên dụng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn tốc độ tối thiểu, mô tô, xe gắn, xe thô sơ và người đi bộ.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, tuyến chính đoạn cao tốc Hậu Giang - Cà Mau khai thác tạm từ ngày 19/1, nhưng tới ngày 16/3 phải tạm đóng, do một số hạng mục chưa hoàn thiện, việc vừa thi công vừa khai thác tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng tiến độ thi công.

Theo kế hoạch trước đó, tuyến dự kiến thông xe lại ngày 15/4, song đơn vị thi công cần thêm thời gian để hoàn thiện kỹ thuật và đánh giá chất lượng sau xử lý nên nay mới đủ điều kiện thông xe.