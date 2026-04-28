Sắp trục vớt vật thể giống xác xe tăng trồi lên ở biển Quy Nhơn

Trương Định

TPO - Dự kiến ngày 29/4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai sẽ tiến hành trục vớt vật thể giống xác xe tăng trồi lên tại bãi biển Quy Nhơn.

Ngày 28/4, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đang lên kế hoạch, chuẩn bị máy móc, lực lượng để tiến hành trục vớt vật thể giống xác xe tăng ở biển Quy Nhơn, dự kiến thực hiện vào ngày mai 29/4.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, vừa qua, mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh được cho là một bộ phận xe tăng tại bãi biển Quy Nhơn (Gia Lai). Vật thể này hiện ra khi nước thủy triều rút sâu.

Theo nhận định ban đầu của lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai, vật thể phát hiện có khả năng là phần nắp trên của một chiếc xe tăng.

Ghi nhận thực tế cho thấy, phần xác nghi xe tăng lộ trên mặt biển đã bị gỉ sét, hư hỏng và không còn nguyên vẹn; chi tiết này vẫn còn dính liền với một phần khác đang bị vùi sâu dưới lớp cát biển.

Vật thể giống xác xe tăng trồi lên ở biển Quy Nhơn.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết, khu vực này trước đây lực lượng chức năng từng trục vớt được một số bộ phận xe tăng, trong đó có một chiếc được trục vớt vào năm 2000, được đưa về trưng bày tại nhà truyền thống của đơn vị.

Khu vực dọc bãi biển Quy Nhơn, từng là hướng tiến công của bộ đội ta. Khi bị dồn vào thế không còn đường rút lui, lực lượng quân đội chế độ cũ đã tháo chạy ra phía ngoài khơi, cách bờ vài hải lý, nhằm tiếp cận tàu chờ sẵn.

