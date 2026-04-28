Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất bất ngờ rút khỏi OPEC

TPO - Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) tuyên bố rút khỏi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và OPEC+ từ ngày 1/5, giáng một đòn nặng nề vào thời điểm cuộc xung đột Trung Đông đang gây ra cú sốc năng lượng làm bất ổn nền kinh tế toàn cầu.

Việc mất đi UAE có thể tạo ra sự hỗn loạn và làm suy yếu liên minh OPEC, vốn thường tìm cách thể hiện một thông điệp thống nhất, bất chấp những bất đồng nội bộ về một loạt vấn đề từ địa - chính trị đến hạn ngạch sản xuất.

Động thái này diễn ra sau khi UAE - một trung tâm kinh doanh khu vực và là một trong những đồng minh quan trọng nhất của Washington - chỉ trích các quốc gia Ả-rập khác vì đã không nỗ lực bảo vệ nước này khỏi nhiều cuộc tấn công của Iran trong suốt cuộc chiến.

Bộ trưởng Năng lượng UAE Suhail Mohamed al-Mazrouei nói với Reuters, rằng quyết định này được đưa ra sau khi xem xét kỹ lưỡng các chiến lược năng lượng của cường quốc khu vực.

Khi được hỏi liệu UAE có tham khảo ý kiến ​​của Ả-rập Xê-út hay không, bộ trưởng cho biết UAE không đề cập đến vấn đề này với bất kỳ quốc gia nào khác.

“Quyết định này phù hợp với tầm nhìn chiến lược và kinh tế dài hạn của UAE, cũng như sự phát triển của ngành năng lượng, bao gồm việc đẩy nhanh đầu tư vào sản xuất năng lượng trong nước. Nó cũng củng cố cam kết của UAE đối với vai trò là một nhà sản xuất có trách nhiệm và đáng tin cậy của thị trường năng lượng toàn cầu”, hãng thông tấn nhà nước WAM của UAE đưa tin.

WAM cho biết thêm, rằng quyết định này “cũng xuất phát từ lợi ích quốc gia và cam kết của đất nước trong việc tích cực đóng góp vào việc đáp ứng nhu cầu cấp thiết của thị trường, đặc biệt là trong bối cảnh bất ổn địa chính trị đang diễn ra trong thời gian ngắn hạn, bắt nguồn từ những gián đoạn ở Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz, ảnh hưởng đến động lực cung ứng”.

Các nhà sản xuất dầu mỏ vùng Vịnh thuộc OPEC đã gặp khó khăn trong việc vận chuyển hàng xuất khẩu qua eo biển Hormuz - một điểm nghẽn giữa Iran và Oman, nơi trung chuyển khoảng 20% dầu thô và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới. Do đó, Bộ trưởng Năng lượng UAE Mazrouei cho rằng, việc UAE rút khỏi OPEC sẽ không ảnh hưởng lớn đến thị trường.

Nhưng đây được coi là một thắng lợi đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã cáo buộc OPEC "lừa đảo phần còn lại của thế giới" bằng cách thổi phồng giá dầu.

Ông Trump cũng đề cập đến sự hỗ trợ quân sự của Mỹ cho vùng Vịnh, nói rằng trong khi Mỹ bảo vệ các thành viên OPEC thì họ "lợi dụng điều này bằng cách áp đặt giá dầu cao".