Thế giới

Iran dự kiến trình một đề xuất hòa bình sửa đổi

Quỳnh Như

TPO - Iran được cho là sẽ trình đề xuất hòa bình mới thông qua trung gian Pakistan trong vài ngày tới, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu không chấp nhận phương án trước đó.

CNN dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Iran đang chuẩn bị trình một đề xuất hòa bình sửa đổi nhằm chấm dứt xung đột, thông qua các nhà trung gian tại Pakistan. Động thái này diễn ra sau khi có thông tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump không hài lòng về phiên bản đề xuất trước đó của Tehran.

Ngoại trưởng Abbas Araghchi dự kiến trở về Tehran sau chuyến thăm Nga và sẽ tiến hành tham vấn với các lãnh đạo cấp cao. Tuy nhiên, quá trình ra quyết định được cho là chậm do khó khăn trong việc liên lạc với Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

Trước đó, đề xuất của Iran đưa ra lộ trình chấm dứt chiến tranh trước, đồng thời để lại các vấn đề then chốt như chương trình hạt nhân cho các vòng đàm phán sau. Tuy nhiên, Washington không đồng tình với cách tiếp cận này.

Tiến trình đàm phán hiện vẫn trong trạng thái biến động, phụ thuộc lớn vào việc Tehran có đưa ra phương án mới đủ linh hoạt để đáp ứng yêu cầu từ phía Mỹ hay không.

Tổng thống Trump: Iran thông báo với Mỹ đang trong tình trạng "sụp đổ"

Tổng thống Donald Trump cho biết Iran đã thông báo với Mỹ rằng họ đang trong tình trạng "sụp đổ", đồng thời khẳng định Tehran muốn eo biển Hormuz được mở cửa khi "đang tìm cách giải quyết vấn đề lãnh đạo trong nước".

"Iran vừa thông báo với chúng tôi rằng họ đang trong tình trạng sụp đổ. Họ muốn chúng tôi mở cửa eo biển Hormuz càng sớm càng tốt, trong khi họ đang cố gắng giải quyết tình hình lãnh đạo của mình. Tôi tin là họ sẽ làm được", ông Trump viết trên nền tảng Truth Social.

CNN
