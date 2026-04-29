Truy nguồn thực phẩm sau loạt học sinh ở TPHCM nghi ngộ độc

TPO - Sau khi ghi nhận loạt ca nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm (phường Tân Thuận, TPHCM), ngày 28/4 Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản khẩn yêu cầu địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xử lý sai phạm.

Theo thông tin từ Cục An toàn Thực phẩm, trong khoảng thời gian từ ngày 25/4 đến 27/4/2026, một số bệnh viện trên địa bàn TPHCM đã tiếp nhận tổng cộng 25 trường hợp có biểu hiện rối loạn tiêu hóa như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, một số ca kèm sốt, nghi ngờ liên quan đến ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn tại trường, phải nhập viện theo dõi và điều trị.

Dù tình trạng các bệnh nhân bước đầu được đánh giá ổn định, tuy nhiên việc xuất hiện nhiều ca bệnh trong thời gian ngắn khiến cơ quan quản lý an toàn thực phẩm ở Trung ương phải vào cuộc, yêu cầu làm rõ nguyên nhân và siết chặt kiểm soát.

Trong chỉ đạo gửi Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, Cục An toàn thực phẩm nhấn mạnh yêu cầu ưu tiên công tác điều trị, đề nghị các bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị tập trung nguồn lực, theo dõi sát diễn tiến sức khỏe, tích cực xử trí để không ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người bệnh. Đây được xem là nhiệm vụ cấp thiết trong bối cảnh số ca nghi ngộ độc vẫn đang được tiếp tục rà soát.

Nhân viên y tế khám sức khỏe cho học sinh trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm

Cùng với điều trị, công tác điều tra nguyên nhân được yêu cầu triển khai khẩn trương. Cục An toàn thực phẩm đề nghị tổ chức truy xuất nguồn gốc thực phẩm nhằm xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; đồng thời lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, làm căn cứ khoa học xác định tác nhân. Trường hợp phát hiện vi phạm quy định về an toàn thực phẩm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Một nội dung đáng chú ý khác là yêu cầu tăng cường phối hợp liên ngành giữa lĩnh vực y tế và giáo dục. Theo đó, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cần phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học, đặc biệt tại các bếp ăn tập thể. Cục An toàn thực phẩm nhấn mạnh việc nâng cao nhận thức và trách nhiệm của hiệu trưởng trong tổ chức, giám sát hoạt động bếp ăn, từ khâu lựa chọn nhà cung cấp đến chế biến và phân phối suất ăn cho học sinh.

Các đơn vị liên quan cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Y tế về tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học. Ở góc độ phòng ngừa, công tác truyền thông được xác định là một trong những giải pháp quan trọng. Cơ quan chức năng được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, tập trung vào nhóm cơ sở bếp ăn tập thể và thức ăn đường phố.

Hiện vụ việc đang được theo dõi chặt chẽ. Cục An toàn thực phẩm yêu cầu địa phương cập nhật diễn biến, thực hiện báo cáo nhanh theo hướng dẫn, chủ động truyền thông thông tin và sớm công khai kết quả điều tra. Diễn tiến của vụ nghi ngộ độc tại môi trường học đường một lần nữa đặt ra yêu cầu cấp bách về kiểm soát an toàn thực phẩm trong bếp ăn tập thể, đặc biệt tại các cơ sở giáo dục – nơi liên quan trực tiếp đến sức khỏe của học sinh.