Xã hội

Miền Bắc tiếp tục mưa dông

Nguyễn Hoài

TPO - Sáng nay (29/4), nhiều khu vực ở miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, từ trưa chiều mưa giảm. Nền nhiệt giảm 3-4 độ với ngày hôm qua. Miền Trung hôm nay cũng có mưa rải rác. Các khu vực khác mưa dông vào chiều tối.

Sáng sớm nay (29/4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, ngày hôm nay tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc sáng nay nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, từ chiều nay mưa giảm. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển mát.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Hà Nội sáng nay có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, sau không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ.

Miền Bắc tiếp tục có mưa dông trong sáng nay (29/4).

Dự báo từ ngày 30/4-2/5, miền Bắc thời tiết mát mẻ với nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Ngày 2-3/5, trời chuyển oi nóng. Từ chiều tối và đêm 3/5, miền Bắc đón mưa dông rải rác.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, phía Nam gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay ít mưa, riêng Đà Nẵng – Quảng Ngãi có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Dự báo những ngày tới khu vực miền Trung ít mưa, trời nắng nhẹ.

Tây Nguyên hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ hôm nay nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông chiều tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ.

TPHCM ngày nắng nóng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ.

Dự báo từ ngày 30/4-2/5, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa to, ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng.

#thời tiết #mưa dông #thời tiết Hà Nội #thời tiết Đà Nẵng #thời tiết TPHCM #mưa đá #nắng nóng nam bộ #nắng nóng tây nguyên #mưa dông miền Bắc #mưa dông hôm nay

