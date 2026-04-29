9 thiếu niên suýt rơi vào 'bẫy' việc nhẹ lương cao

TPO - Tin lời giới thiệu việc làm tại TPHCM, 9 thiếu niên ở Lâm Đồng đã rời địa phương và đứng trước nguy cơ rơi vào bẫy lừa đảo lao động.

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, những ngày qua dư luận tại xã Quảng Hòa xôn xao trước thông tin một nhóm thanh thiếu niên có nguy cơ trở thành nạn nhân của đường dây lừa đảo lao động. Nhờ sự vào cuộc kịp thời của lực lượng công an xã, 9 em đã được đưa về địa phương an toàn và đoàn tụ với gia đình.

Lực lượng công an bàn giao các cháu cho gia đình. Ảnh: CA.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, ngày 14/4, Công an xã Quảng Hòa tiếp nhận trình báo từ người dân về việc một số cháu nhỏ từ 12 đến 15 tuổi bị giới thiệu, rủ rê đi làm tại TPHCM với mức lương hấp dẫn.

Qua xác minh ban đầu, Công an xã Quảng Hòa nhận định vụ việc có dấu hiệu dụ dỗ và lôi kéo người chưa đủ tuổi lao động.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Quảng Hòa đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp các đơn vị liên quan truy tìm và kịp thời chặn đứng 2 đợt di chuyển của nhóm thanh thiếu niên khi các em đang trên đường rời khỏi địa phương.

Sau khi đưa các em về trụ sở làm việc, Công an xã Quảng Hoà phối hợp với gia đình và các cơ quan liên quan xác minh, đồng thời ổn định tâm lý, tuyên truyền, giáo dục và bàn giao các em về gia đình.

Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường quản lý con em, cảnh giác trước các lời mời chào đi làm “việc nhẹ lương cao”, tránh để các em trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.