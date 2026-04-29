Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ' ở Quảng Trị sử dụng hàng chục kịch bản thao túng tâm lý

Hoàng Nam

TPO - Ẩn mình dưới vỏ bọc tôn giáo, nhóm “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” tại Quảng Trị tổ chức sinh hoạt khép kín, buộc thành viên giao nộp điện thoại, phân cấp chặt chẽ và có dấu hiệu lôi kéo, trục lợi tài chính. Đáng chú ý, “Hội thánh” này được điều hành từ một tổ chức nước ngoài.

Sinh hoạt bí mật, kiểm soát chặt từng “tín đồ”

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng đã phát hiện một nhóm “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” hoạt động trái phép tại nhiều địa phương trên địa bàn Quảng Trị do Nguyễn Duy Cường (SN 1991, quê Bắc Ninh) cầm đầu.

Nguyễn Duy Cường (SN 1991, quê Bắc Ninh) cầm đầu "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" tại Quảng Trị.

Nhóm này hoạt động theo phương thức tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm sinh hoạt, không đăng ký tạm trú và lựa chọn các khu vực kín đáo. Tại mỗi điểm, luôn có người cảnh giới nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Đáng chú ý, khi tham gia các buổi sinh hoạt, các thành viên bị yêu cầu tắt điện thoại, giao nộp cho người quản lý. Việc đi lại bị hạn chế, mọi thông tin trao đổi đều phải tuân thủ nguyên tắc “bảo mật”. Đây là dấu hiệu cho thấy mức độ kiểm soát cao, mang tính tổ chức chặt chẽ.

Cấu trúc nhóm được vận hành theo mô hình phân tầng rõ rệt, từ “chấp sự” là người đứng đầu đến các cấp quản lý khu vực, nhóm gia đình và các “tín đồ”. Mỗi thành viên trở thành một “mắt xích” trong hệ thống lôi kéo người mới.

Ngày 1/4, từ nguồn tin trinh sát, lực lượng Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp các đơn vị đồng loạt kiểm tra, phát hiện 8 điểm sinh hoạt trái phép tại các phường Đồng Hới, Đồng Thuận, Đồng Sơn và xã Quảng Ninh.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã làm việc với gần 50 người, trong đó xác định Nguyễn Duy Cường cùng 7 đối tượng giữ vai trò tổ chức, điều hành. Tang vật thu giữ gồm 8 máy tính xách tay, 31 điện thoại di động, 1 máy tính bảng, 7 cuốn kinh và 33 loại tài liệu thuyết giảng liên quan đến các nghi thức như “lễ vượt qua”, cùng tiền dâng lễ và nhiều vật chứng khác.

Bước đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi tổ chức và tham gia sinh hoạt tôn giáo trái phép. Tài liệu thu giữ cho thấy dấu hiệu lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi và tuyên truyền yếu tố mê tín dị đoan.

Hàng chục “kịch bản” thao túng tâm lý, nhắm vào người yếu thế

Đi sâu làm rõ, cơ quan công an xác định nhóm này sử dụng tới hàng chục “kịch bản” tiếp cận khác nhau để lôi kéo người tham gia. Mỗi kịch bản được xây dựng dựa trên hoàn cảnh, tâm lý của từng cá nhân.

Nhóm này sử dụng tới hàng chục “kịch bản” tiếp cận khác nhau để lôi kéo người tham gia.

Mục tiêu chủ yếu là những người đang gặp khó khăn về kinh tế, vấn đề tâm lý, bệnh tật hoặc khủng hoảng trong cuộc sống. Các đối tượng khai thác tâm lý bất an, gieo rắc thông tin về “ngày tận thế”, “cứu rỗi” để tạo sự lệ thuộc tinh thần.

Quy trình lôi kéo được triển khai bài bản: Làm quen, tạo thiện cảm, thu thập thông tin cá nhân, củng cố niềm tin, kiểm soát tâm lý. Khi đã “lún sâu”, người tham gia bị yêu cầu đóng góp tài chính, thường ở mức khoảng 10% thu nhập hàng tháng. Đáng lo ngại, tại Quảng Trị đã ghi nhận trường hợp bị tác động đến mức bán tài sản, nhà cửa để nộp tiền cho nhóm này.

Không dừng lại ở việc lôi kéo tài chính, các đối tượng còn có dấu hiệu từng bước làm suy yếu mối quan hệ giữa người tham gia với gia đình và xã hội. Khi gặp sự ngăn cản từ người thân, “tín đồ” được định hướng giảm tiếp xúc, từ đó gia tăng sự phụ thuộc vào tổ chức.

Một số nghi thức bị phản ánh có yếu tố mê tín, thậm chí khuyến khích từ bỏ các phong tục truyền thống như thờ cúng tổ tiên. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, đây là biểu hiện của việc thao túng tâm lý có hệ thống, tiềm ẩn nguy cơ gây rạn nứt gia đình và bất ổn xã hội.

Làm rõ dấu hiệu vi phạm

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” có nguồn gốc từ Hàn Quốc, xuất hiện tại Việt Nam từ năm 2001 nhưng chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động. Tổ chức này vận hành theo sự chỉ đạo và sử dụng kịch bản từ “tổng hội” ở nước ngoài xây dựng, phát hành để lôi kéo người dân tham gia một cách bài bản, có hệ thống

Tang vật bị cơ quan chức năng thu giữ tại các hội nhóm, trong đó có các chai đựng thứ nước màu đỏ nhạt, dùng cho "tín đồ" uống trong các nghi lễ của "Hội thánh"

Dù tự xưng liên quan đến các tổ chức Tin Lành, song nhóm này không được các hệ phái Tin Lành chính thống thừa nhận. Hoạt động chủ yếu núp bóng các hình thức như kinh doanh, từ thiện để tiếp cận người dân. Tại Quảng Trị, nhiều điểm nhóm từng bị giải tán, nhưng sau đó tiếp tục tái xuất với phương thức kín đáo, khó kiểm soát hơn.

Hiện Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ để làm rõ các dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “hành nghề mê tín dị đoan”.

Cơ quan chức năng nhận định nhóm do Nguyễn Duy Cường cầm đầu chỉ là một nhánh nhỏ trong hệ thống lớn hơn. Số người tham gia tại địa phương ước tính khoảng 500 người, chưa kể các nhánh khác có thể đang hoạt động ngầm.

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Quảng Trị khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, phân biệt rõ giữa hoạt động tôn giáo hợp pháp và hành vi lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi.

Người dân không nên tham gia các hội nhóm có dấu hiệu sinh hoạt kín, kiểm soát cá nhân, yêu cầu đóng góp tài chính hoặc cung cấp thông tin riêng tư. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được xử lý.

#Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ #Quảng Trị #lừa đảo #mê tín dị đoan #an ninh trật tự #tổ chức nước ngoài

