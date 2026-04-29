TPHCM khởi công nhiều dự án trọng điểm

TPO - Chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, TPHCM khởi công cùng lúc nhiều dự án trọng điểm như Dự án Quảng trường Trung tâm và Trung tâm Hành chính, tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương, Dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM, Dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế.

Sáng 29/4, tại phường An Khánh, UBND TPHCM tổ chức Lễ khởi công Dự án Quảng trường Trung tâm thành phố và Trung tâm Hành chính của thành phố và Dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 TPHCM (đoạn Bến Thành - Tham Lương).

Đến dự buổi lễ có: Đại tướng Lê Hồng Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Văn Nên - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; ông Nguyễn Văn Quyết - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; Trung tướng Lê Xuân Thế - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7.

Dự án Quảng trường Trung tâm thành phố và Trung tâm Hành chính của TPHCM do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn thuộc Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TPHCM thực hiện nghi thức khởi động Dự án Quảng trường Trung tâm và Trung tâm Hành chính thành phố và Tuyến đường sắt số 2, đoàn Bến Thành - Thủ Thiêm. Ảnh: Ngô Tùng

Dự án có tổng mức đầu tư gần 30.000 tỷ đồng, đáp ứng phục vụ 6.000-8.000 người làm việc. Dự án được định hướng hình thành tổ hợp trung tâm hành chính - chính trị mới hiện đại, tập trung, đáp ứng yêu cầu bố trí trụ sở làm việc của các cơ quan quản lý nhà nước. Dự án bao gồm quỹ đất rộng lớn chạy dọc theo trục lõi trung tâm Thủ Thiêm, nơi sẽ sớm mọc lên các công trình biểu tượng.

Với phương thức đầu tư công tư (PPP) và loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), toàn bộ không gian này sẽ được lấp đầy bởi các trụ sở cơ quan nhà nước đồng bộ và hệ thống công viên cảnh quan quy mô lớn, tổ hợp hành chính tập trung phục vụ hàng ngàn lượt người dân và doanh nghiệp mỗi ngày.

Dự án tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Bến Thành - Tham Lương do Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, thuộc Tập đoàn THACO làm chủ đầu tư. Dự án được xem là mắt xích quan trọng trong mạng lưới đường sắt đô thị, kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành trong tương lai.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 46.300 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức PPP, hợp đồng BT. Với chiều dài 6km và 6 nhà ga, tuyến đường sắt Bến Thành - Thủ Thiêm sẽ bắt đầu hành trình ngầm từ ga Bến Thành - đường Hàm Nghi, băng qua sông Sài Gòn để đi dọc đại lộ Mai Chí Thọ trước khi lên cao về phía ga Thủ Thiêm.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thiện và đưa vào vận hành từ quý III/2030, tạo tiền đề cho việc hình thành các khu thương mại, dịch vụ cao cấp xung quanh 6 nhà ga mới.

Tại lễ khởi công, ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sun Group - nhìn nhận các dự án được khởi công và trao quyết định đầu tư ngày hôm nay cho thấy thành phố đang tin tưởng, giao phó cho những tập đoàn kinh tế tư nhân lớn trong nước cùng tham gia kiến tạo diện mạo phát triển mới trên hàng loạt lĩnh vực then chốt.

Ông Trường cho rằng đây là bước đi thể hiện rõ quyết tâm tái cấu trúc không gian phát triển một cách toàn diện, đồng bộ, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu tăng trưởng của TPHCM đối với cả nước.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn THACO Trần Bá Dương cam kết tuân thủ nghiêm pháp luật và mọi quy định của nhà nước trong việc thực hiện dự án, đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, vệ sinh môi trường và hạn chế tối đa những rủi ro, ảnh hưởng do thi công gây ra cho sinh hoạt của người dân và xã hội. Đảm bảo áp dụng công nghệ tiên tiến và quản lý chặt chẽ, khoa học để dự án vận hành an toàn, hiệu quả; thực hiện chuyển giao công nghệ và nội địa hóa tốt nhất để đạt được các mục tiêu mà Nhà nước và thành phố đã đề ra.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: Ngô Tùng

Xây dựng mỗi công trình thành một hình mẫu, biểu tượng của thành phố

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, cách đây 2 ngày, tại buổi làm việc với Đảng bộ và chính quyền thành phố, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh một yêu cầu rất cao: “TPHCM phải đi đầu, biến nghị quyết chiến lược thành thực tiễn”, với phương châm “Nói đi đôi với làm, làm đến cùng, làm vì nhân dân”. Thành phố nhận thức sâu sắc rằng, đây không chỉ là một mệnh lệnh hành động, mà là niềm tin, sự gửi gắm và kỳ vọng đối với thành phố. “Việc khởi công đồng loạt 4 dự án quan trọng và trao quyết định đầu tư ngày hôm nay chính là lời cam kết bằng hành động của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố; khẳng định ý chí và khát vọng xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình trong kỷ nguyên phát triển mới”, ông Được nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Văn Được, những dự án được khởi công và triển khai hôm nay sẽ góp phần định hình một siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế và khu vực; sẽ tạo lập một không gian quản trị hiện đại, minh bạch, phục vụ người dân tốt hơn; một hệ thống hạ tầng giao thông công cộng mang tính kết nối và dẫn dắt; một thiết chế văn hóa kết hợp hài hòa giữa phát triển đương đại và gìn giữ các giá trị lịch sử, văn hóa.

Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các nhà đầu tư và các đối tác cần phát huy cao nhất năng lực, kinh nghiệm và uy tín của mình; tổ chức triển khai các dự án với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật - để mỗi công trình thực sự trở thành một hình mẫu, biểu tượng của thành phố.

Đối với các sở, ngành, địa phương, lãnh đạo TPHCM yêu cầu thay đổi mạnh mẽ tư duy và cách làm; chủ động hơn, quyết liệt hơn, đồng hành thực chất hơn với nhà đầu tư; không để tình trạng né tránh, đùn đẩy, chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

“Chính quyền thành phố cam kết sẽ đồng hành xuyên suốt, tháo gỡ đến cùng các khó khăn, vướng mắc; kiên quyết giải quyết các thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ; không để bất kỳ rào cản nào làm chậm lại nhịp phát triển. TPHCM được giao sứ mệnh đi đầu. Đây là trách nhiệm rất lớn, là áp lực phải làm tốt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn. Những công trình hôm nay được khởi công chính là những “viên gạch” cho một giai đoạn phát triển mới - với kỳ vọng tăng trưởng 2 con số, với khát vọng vươn tầm khu vực và quốc tế”, ông Nguyễn Văn Được khẳng định.