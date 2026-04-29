Công an bắt đối tượng cướp giật vàng táo tợn tại TPHCM

TPO - Đối tượng điều khiển xe máy điện đến tiệm vàng giả vờ hỏi mua và lợi dụng sơ hở để cướp giật số vàng rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ngày 29/4, Công an xã Phú Hòa Đông cho biết đang phối hợp Công an TPHCM lập hồ sơ xử lý một đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản tại một tiệm vàng trên địa bàn. Danh tính nghi phạm chưa được công bố.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 28/4, một đối tượng mặc đồng phục xe ôm công nghệ, điều khiển xe máy điện đến tiệm vàng P.H. (Tỉnh lộ 8, xã Phú Hòa Đông, TPHCM).



Tại đây, đối tượng giả vờ hỏi mua vàng. Khi chủ tiệm sơ hở, người này bất ngờ giật số vàng rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Đối tượng bỏ chạy sau khi thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an triển khai truy xét, rà soát các hướng di chuyển của nghi phạm. Đến cuối chiều cùng ngày, đối tượng đã bị bắt giữ.

Cơ quan chức năng dựng lại hiện trường vụ việc.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.