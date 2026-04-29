Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cháy lớn tại khu công nghiệp Giang Điền, Đồng Nai

Văn Quân

TPO - Sáng 29/4, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại Công ty TNHH Dechang Việt Nam (Khu công nghiệp Giang Điền, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) thiêu rụi và làm hư hỏng nhiều tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 6h ngày 29/4. Người dân nghe nhiều tiếng nổ, sau đó khói đen bốc lên ngùn ngụt tại Công ty TNHH Dechang Việt Nam trong Khu công nghiệp Giang Điền (xã Trảng Bom, Đồng Nai).

Nhận được tin báo, khoảng 30 phút sau, lực lượng Phòng cháy chữa cháy (Công an tỉnh Đồng Nai) đã có mặt, triển khai công tác dập lửa, cứu hộ.

Đến khoảng 8h30 cùng ngày đám cháy cơ bản được dập tắt hoàn toàn.

Theo thông tin từ UBND xã Trảng Bom, vụ cháy không gây thương vong về người. Tuy nhiên, nhiều tài sản đã bị thiêu rụi, hư hỏng.

Nguyên nhân và thiệt hại cụ thể từ vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hiện trường vụ cháy tại Công ty TNHH Dechang Việt Nam (video do người dân cung cấp)
Văn Quân
#đồng nai #công nghiệp #đám cháy #tài sản thiệt hại #cứu hộ

