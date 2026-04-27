Đầu vào hạ nhiệt, quán ăn vẫn ‘án binh bất động’

TPO - Giá xăng dầu, gas và nhiều mặt hàng thực phẩm đã giảm mạnh so với thời điểm đỉnh hồi tháng 3. Thế nhưng, nghịch lý là giá các món ăn tại nhiều quán bình dân ở TPHCM vẫn “án binh bất động”, khiến người tiêu dùng không khỏi băn khoăn.

Giá đầu vào đồng loạt đi xuống

Sau giai đoạn tăng nóng do tác động từ thị trường thế giới, đặc biệt là căng thẳng Trung Đông, nhiều chi phí đầu vào tại TPHCM đã hạ nhiệt rõ rệt.

Giá rau củ tại chợ Bà Chiểu hiện rất rẻ, giá niêm yết công khai

Trong kỳ điều chỉnh gần nhất, giá xăng E5 giảm còn 21.834 đồng/lít, xăng RON95 xuống 22.880 đồng/lít. Các mặt hàng dầu cũng giảm mạnh, như dầu diesel còn 26.697 đồng/lít, dầu mazut còn 18.811 đồng/kg.

Không chỉ nhiên liệu, giá gas cũng giảm sâu so với thời điểm đỉnh. Hiện tại, giá gas loại bình 12kg phổ biến quanh mức 592.000 đồng tại TPHCM, trong khi bình 48kg khoảng 2,36 triệu đồng. Một số đại lý còn chủ động giảm thêm 10.000 – 20.000 đồng/bình để kích cầu tiêu dùng.

Ở các chợ truyền thống, giá thực phẩm cũng đã “dễ chịu” hơn. Không khí mua bán nhộn nhịp, bà nội trợ không còn phải cân nhắc từng “mớ rau quả trứng” như trước.

Người tiêu dùng "dễ thở" hơn khi giá nhiều thực phẩm đã hạ nhiệt

Tại chợ Bà Chiểu, nhiều quầy niêm yết giá công khai: rau má 20.000 đồng/kg, hành lá 5.000 đồng/bó, cà chua 12.000 đồng/kg, dưa leo 17.000 đồng/kg… Nhiều loại rau củ khác như bầu, bí, cà tím chỉ dao động 10.000 – 15.000 đồng/kg.

“Giờ hàng về nhiều, lấy tận vườn giảm khâu trung gian nên giá tốt lắm. Có loại rau chỉ hơn chục ngàn đồng một kg, khách cũng dễ mua hơn trước” - bà Trần Thị Thy, tiểu thương chợ Bình Tiên chia sẻ.

Nguồn cung dồi dào khi các địa phương ổn định sản xuất đã kéo giá nhiều mặt hàng xuống. Thịt heo cũng chững giá gần nửa tháng qua: sườn non khoảng 200.000 đồng/kg, chân giò 100.000 đồng/kg, nạc đùi khoảng 140.000 đồng/kg.

Trứng gà giá siêu rẻ bán đầy đường ở TPHCM

Trứng gia cầm thậm chí giảm mạnh, chỉ còn khoảng 40.000 đồng/30 quả tại nhiều chợ lẻ. Theo ông Trương Chí Thiện – Tổng giám đốc Công ty Vĩnh Thành Đạt, giá trứng tại trại đã giảm 15–20% do nguồn cung vượt cầu.

Quán ăn “chỉ tăng chưa thấy xuống”

Trái ngược với diễn biến của thị trường nguyên liệu, hàng quán ăn uống lại gần như không thay đổi sau thời điểm tăng giá do nguyên nhiên liệu tăng cao.

Tại một quán cơm trên đường An Dương Vương (phường Phú Định), thông báo tăng thêm 5.000 đồng/món được dán từ gần cả tháng trước vẫn còn nguyên. “Thấy ngoài chợ nói giá giảm mà các quán ăn vẫn vậy, cũng thắc mắc nhưng thôi, ăn quen rồi nên cũng không hỏi” - một thực khách chia sẻ.

Thực tế, từ giữa tháng 3 đến nay, nhiều quán ăn bình dân đã đồng loạt tăng giá 10–20% với lý do chi phí đầu vào leo thang, đặc biệt là xăng dầu. Tuy nhiên, khi giá nhiên liệu giảm, mức giá này vẫn chưa được điều chỉnh lại.

Nhiều hàng ăn tăng giá trong thời điểm giá nhiên liệu, nguyên liệu biến động

Ở góc độ người bán, ông Bình, chủ quán bún bò tại khu ẩm thực Nhiêu Lộc nói rằng, việc giảm giá không hề đơn giản. “Chi phí thuê mặt bằng, nhân công, thuế… vẫn tăng. Xăng dầu có giảm nhưng chưa ổn định, nay giảm mai tăng thì quán không thể thay đổi giá liên tục” - ông Bình nói.

Theo ông Tăng Chiêu Quân, chủ một thương hiệu bánh mì lâu năm ở TPHCM, việc giảm giá lúc này chưa dễ. Bởi giá thịt vẫn chưa giảm rõ rệt, còn bao bì, rau củ và nhiều nguyên liệu khác vẫn ở mức cao. Trước đó, một thương hiệu bánh mì xíu mại lâu năm tại khu Chợ Lớn cũng đã phải tăng giá từ 30.000 lên 33.000 đồng/ổ do áp lực chi phí tăng đồng loạt.

Đa số các chủ quán kinh doanh ẩm thực đều nói rằng, họ hiểu tâm lý người tiêu dùng nhưng áp lực chi phí vẫn còn lớn. Chưa kể sức mua thị trường chưa hồi phục rõ rệt khiến việc giảm giá trở nên rủi ro.

Theo bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Thực phẩm TPHCM, việc giá xăng dầu giảm thời gian qua giúp doanh nghiệp giảm bớt áp lực, nhưng đây chỉ là một phần trong cơ cấu chi phí.

“Yếu tố chi phối lớn nhất vẫn là nguyên liệu đầu vào như nông, thủy sản, bao bì, nguyên liệu nhập khẩu… vốn biến động mạnh và từng tăng cao hơn nhiều so với chi phí nhiên liệu” - bà Chi phân tích.

Bên cạnh đó, chi phí tài chính, áp lực dòng tiền và sức mua thị trường chưa phục hồi cũng khiến doanh nghiệp khó giảm giá bán. Phần tiết giảm từ xăng dầu chủ yếu để bù đắp chi phí tăng trước đó, hơn là tạo dư địa giảm giá ngay.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, trong thời gian tới, mặt bằng giá thực phẩm và dịch vụ ăn uống có xu hướng ổn định hơn là giảm sâu. Việc xăng dầu đi xuống giúp kìm đà tăng giá và duy trì nguồn cung, nhưng để giá thực sự giảm rõ rệt, vẫn cần thêm những yếu tố thuận lợi từ thị trường và sức mua.