Đi khám bệnh, mua sắm, giao dịch hành chính ở Trạm Công dân số

TPO - Với định hướng “một điểm đến – đa dịch vụ”, Trạm Công dân số tích hợp đồng thời 6 nhóm tiện ích gồm hành chính công, y tế số, an ninh an toàn, tiện ích dân sinh, tài chính – ngân hàng và tra cứu, xử lý vi phạm.

Chiều 24/4 tại phường Gò Vấp (TPHCM), Bộ Công an phối hợp Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu cùng các đơn vị liên quan tổ chức lễ khánh thành Trạm Công dân số. Đây là điểm cung cấp dịch vụ công, kết hợp khám sức khỏe, mua sắm trực tuyến cho người dân.

Với định hướng “một điểm đến – đa dịch vụ”, Trạm Công dân số tích hợp đồng thời 6 nhóm tiện ích gồm hành chính công, y tế số, an ninh an toàn, tiện ích dân sinh, tài chính – ngân hàng và tra cứu, xử lý vi phạm. Thay vì phải di chuyển qua nhiều cơ quan hay điểm dịch vụ khác nhau, người dân chỉ cần vài thao tác trên hệ thống kiosk để hoàn tất các nhu cầu thiết yếu hàng ngày.

Điểm nhấn của mô hình là khu vực y tế số. Tại đây, người dân có thể tự kiểm tra các chỉ số sức khỏe cơ bản như huyết áp, nhịp tim, nồng độ oxy trong máu… bằng thiết bị thông minh.

Ông Nguyễn Đình Thắng (75 tuổi, phường Gò Vấp) cho biết, chỉ sau ít phút làm quen ông đã có thể tự thao tác toàn bộ quy trình. “Đo huyết áp, cân nặng, mỡ máu… đều có đủ. Rất dễ dùng, thậm chí còn đơn giản hơn thao tác ở sân bay” - ông Thắng nói.

Theo ông Thắng, việc trạm được đặt ngay gần nơi sinh sống sẽ giúp ông hình thành thói quen theo dõi sức khỏe hằng ngày. “Nhà tôi chỉ cách đây ít phút đi bộ. Trước đây muốn kiểm tra là phải lên bệnh viện, giờ sáng nào đi tập thể dục ngang qua cũng ghé vào đo. Tôi đối chiếu thì thấy kết quả khá tương đồng với bệnh viện” - ông chia sẻ.

Bác Nguyễn Đình Thắng đo huyết áp tự động theo dõi sức khỏe ngay tại Trạm Công dân số

Không chỉ dừng lại ở y tế, Trạm Công dân số còn mang đến trải nghiệm đa dạng ở nhiều lĩnh vực khác. Ông Trần Thanh Quân (72 tuổi, phường Gò Vấp) cho biết, ông đã thử tra cứu thông tin cá nhân, thanh toán hóa đơn và đặt mua thuốc ngay tại trạm. “Mọi thứ đều làm được ở đây, không cần phải đi nhiều nơi như trước. Các bước hướng dẫn rõ ràng, người lớn tuổi như tôi vẫn dùng được dễ dàng”.

Theo ông Quân, điều quan trọng nhất là sự tiện lợi và tiết kiệm thời gian. “Chỉ cần vài lần là quen, không phải xếp hàng chờ đợi. Những việc trước đây mất cả buổi thì giờ làm rất nhanh” - ông nói.

Đại tá Trần Hồng Phú, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) cho rằng, Trạm Công dân số là minh chứng cho việc ứng dụng hiệu quả dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử vào đời sống. “Mô hình góp phần chuyển đổi phương thức phục vụ từ phân tán sang dựa trên dữ liệu, từ đơn lẻ sang tích hợp, từ thủ công sang trải nghiệm số liên thông, qua đó hiện thực hóa Đề án 06 và hình thành hệ sinh thái dịch vụ công thông minh” - ông nói.

Người dân có thể dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính, đặt lịch khám bệnh, mua thuốc bằng những thao tác trên màn hình

Theo Đại tá Ngô Xuân Thọ, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06, Công an TP.HCM), việc triển khai mô hình là bước chuyển rõ nét từ “quản lý hành chính” sang “phục vụ hành chính”.

“Chúng tôi cung cấp thiết bị số đa tiện ích miễn phí ngay tại khu dân cư, với mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, giúp mọi đối tượng đều có thể tiếp cận dịch vụ một cách thuận tiện nhất” - ông nói.

Đến với Trạm Công dân số, người dân còn được tư vấn, mua thuốc và kết nối với hệ thống nhà thuốc hệ thống nhà thuốc thông qua nền tảng số. Việc ứng dụng định danh điện tử giúp đảm bảo nguyên tắc “đúng người – đúng thuốc”, đồng thời nâng cao tính an toàn và minh bạch trong quá trình sử dụng dịch vụ y tế.

Dự kiến TPHCM sẽ mở rộng quy mô lên 100 Trạm Công dân số trải dài ở nhiều phường xã

Bên cạnh đó, các tiện ích dân sinh như thanh toán điện, nước, internet, học phí; dịch vụ ngân hàng; mua sắm trực tuyến hay đặt vé cũng được tích hợp ngay tại trạm. Hệ thống còn có nút bấm SOS kết nối trực tiếp với lực lượng công an địa phương, giúp xử lý nhanh các tình huống khẩn cấp, tăng cường an ninh cho người dân.