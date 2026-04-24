Dỡ bỏ dải phân cách, mở thêm làn đường ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất

TPO - Dỡ bỏ dải phân cách, mở thêm làn xe mới và chuẩn bị áp dụng phương án tổ chức giao thông linh hoạt theo thời gian trong ngày... là những giải pháp nhằm giảm áp lực, ùn tắc tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong ngày 24/4, trên tuyến đường Cộng Hòa có nhiều công nhân cùng máy móc được huy động để tháo dỡ dải phân cách bê tông cố định giữa tim đường. Dải phân cách này trước đó được xây dựng kiên cố, trồng cỏ, nay được “khai tử” để phục vụ điều chỉnh tổ chức giao thông.

Đường Cộng Hòa là một trong những trục giao thông huyết mạch dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất. Việc phá bỏ dải phân cách trên tuyến đường này giúp mở rộng thêm một làn xe mới rộng gần 3m. Sau khi tháo dỡ, các đơn vị thi công khẩn trương rải đá dăm, lu lèn nền và chuẩn bị thảm nhựa. Một số đoạn đã hoàn thiện lớp nhựa, được đưa vào khai thác tạm, bước đầu cải thiện khả năng lưu thông qua khu vực.

Dải phân cách cứng trên đường Cộng Hòa đang được tháo dỡ. Ảnh: N.S.

Đại diện Trung tâm Quản lý giao thông đường bộ (Sở Xây dựng TPHCM) cho biết, sau khi dỡ bỏ dải phân cách cứng, đơn vị sẽ lắp đặt dải phân cách thép nhằm phục vụ việc điều tiết linh hoạt theo khung giờ. Khi cần thiết hoặc khi lưu lượng phương tiện tăng đột biến, lực lượng CSGT sẽ tổ chức phân luồng phù hợp.

Theo phương án dự kiến, vào giờ cao điểm buổi sáng sẽ ưu tiên hướng lưu thông lên cầu vượt Lăng Cha Cả để giải tỏa nhanh dòng xe vào trung tâm; buổi chiều sẽ điều chỉnh ngược lại, tăng khả năng thoát xe từ trung tâm TPHCM về hướng Trường Chinh. Các hạng mục đang được triển khai, dự kiến hoàn tất và đưa vào vận hành từ ngày 15/5.

Sau khi dỡ bỏ dải phân cách cứng, đơn vị chức năng sẽ lắp đặt dải phân cách thép nhằm phục vụ việc điều tiết linh hoạt theo khung giờ. Ảnh: N.S.

Sở Xây dựng TPHCM cũng cho biết, thành phố đang triển khai mô hình tổ chức giao thông 3 chiều trên đường Cộng Hòa. Ngoài hai chiều hiện hữu, làn đường mới hình thành từ việc tháo dỡ dải phân cách sẽ được điều tiết linh hoạt theo thời điểm trong ngày, nhằm tối ưu hóa năng lực khai thác tuyến.

Một đoạn đường Cộng Hòa sau khi được tháo dỡ dải phân cách cứng. Ảnh: N.S

Theo số liệu ngành giao thông, lưu lượng phương tiện trên tuyến Cộng Hòa hiện đã vượt khoảng 142% so với thiết kế. Trong điều kiện quá tải, chỉ cần một va chạm nhỏ cũng có thể gây ùn ứ kéo dài. Vì vậy, phương án phân làn linh hoạt theo mô hình 3 chiều được kỳ vọng sẽ phân bổ lại dòng xe theo thời gian, giảm áp lực cho tuyến đường và cải thiện kết nối khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất với trung tâm thành phố.