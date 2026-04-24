Dỡ bỏ dải phân cách, mở thêm làn đường ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong ngày 24/4, trên tuyến đường Cộng Hòa có nhiều công nhân cùng máy móc được huy động để tháo dỡ dải phân cách bê tông cố định giữa tim đường. Dải phân cách này trước đó được xây dựng kiên cố, trồng cỏ, nay được “khai tử” để phục vụ điều chỉnh tổ chức giao thông.
Đường Cộng Hòa là một trong những trục giao thông huyết mạch dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất. Việc phá bỏ dải phân cách trên tuyến đường này giúp mở rộng thêm một làn xe mới rộng gần 3m. Sau khi tháo dỡ, các đơn vị thi công khẩn trương rải đá dăm, lu lèn nền và chuẩn bị thảm nhựa. Một số đoạn đã hoàn thiện lớp nhựa, được đưa vào khai thác tạm, bước đầu cải thiện khả năng lưu thông qua khu vực.
Đại diện Trung tâm Quản lý giao thông đường bộ (Sở Xây dựng TPHCM) cho biết, sau khi dỡ bỏ dải phân cách cứng, đơn vị sẽ lắp đặt dải phân cách thép nhằm phục vụ việc điều tiết linh hoạt theo khung giờ. Khi cần thiết hoặc khi lưu lượng phương tiện tăng đột biến, lực lượng CSGT sẽ tổ chức phân luồng phù hợp.
Theo phương án dự kiến, vào giờ cao điểm buổi sáng sẽ ưu tiên hướng lưu thông lên cầu vượt Lăng Cha Cả để giải tỏa nhanh dòng xe vào trung tâm; buổi chiều sẽ điều chỉnh ngược lại, tăng khả năng thoát xe từ trung tâm TPHCM về hướng Trường Chinh. Các hạng mục đang được triển khai, dự kiến hoàn tất và đưa vào vận hành từ ngày 15/5.
Sở Xây dựng TPHCM cũng cho biết, thành phố đang triển khai mô hình tổ chức giao thông 3 chiều trên đường Cộng Hòa. Ngoài hai chiều hiện hữu, làn đường mới hình thành từ việc tháo dỡ dải phân cách sẽ được điều tiết linh hoạt theo thời điểm trong ngày, nhằm tối ưu hóa năng lực khai thác tuyến.
Theo số liệu ngành giao thông, lưu lượng phương tiện trên tuyến Cộng Hòa hiện đã vượt khoảng 142% so với thiết kế. Trong điều kiện quá tải, chỉ cần một va chạm nhỏ cũng có thể gây ùn ứ kéo dài. Vì vậy, phương án phân làn linh hoạt theo mô hình 3 chiều được kỳ vọng sẽ phân bổ lại dòng xe theo thời gian, giảm áp lực cho tuyến đường và cải thiện kết nối khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất với trung tâm thành phố.
Đề xuất đầu tư gần 15.700 tỷ đồng mở rộng trục Trường Chinh - Cộng Hòa
Mới đây, công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND TPHCM, đề xuất được nghiên cứu và lập hồ sơ dự án nâng cấp, mở rộng trục đường Trường Chinh - Cộng Hòa.
Theo đề xuất, dự án có chiều dài khoảng 10 – 12km, kéo dài từ nút giao An Sương đến khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Tuyến đi qua nhiều địa bàn đông dân cư như Đông Hưng Thuận, Tây Thạnh, Tân Bình, khu vực Bảy Hiền…, đóng vai trò kết nối các trục giao thông quan trọng.
Điểm đầu dự án tại nút giao An Sương – nơi giao cắt giữa quốc lộ 1A và quốc lộ 22 – sau đó tuyến chạy dọc các trục Trường Chinh, Cộng Hòa, Hồng Hà và kết thúc tại vòng xoay Nguyễn Thái Sơn. Đây được xem là hành lang giao thông chiến lược, kết nối khu Tây Bắc với trung tâm TPHCM và khu vực sân bay.
Tổng mức đầu tư của dự án dự kiến khoảng 15.710 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Doanh nghiệp cam kết tự bố trí kinh phí để thực hiện khảo sát, nghiên cứu và lập đề xuất dự án, đồng thời đảm bảo năng lực triển khai và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.