Thời tiết TPHCM và các điểm du lịch phía Nam trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

TPO - Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Nam Bộ chịu tác động của nhiều hình thế thời tiết, khiến ban ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối xuất hiện mưa dông cục bộ ở một vài nơi.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, khoảng ngày 26-27/4, một rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24–27 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây sẽ hình thành, sau đó bị nén và dịch dần xuống phía Nam do tác động của áp cao lục địa từ phía Bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn Tây và hoạt động mạnh với trục đi qua khu vực Nam Trung Bộ - Nam Bộ, tuy nhiên có xu hướng suy yếu nhẹ từ khoảng ngày 27/4.

Cùng thời điểm, nhiễu động trên cao - yếu tố làm gia tăng độ ẩm và gây mưa được dự báo hoạt động mạnh hơn từ ngày 27/4 trở đi, làm tăng khả năng xuất hiện mưa dông vào chiều tối.

Dự báo trong ngày 26/4 (mùng 10 tháng 3 âm lịch), thời tiết Nam Bộ chủ đạo là nắng nóng. Tại TPHCM, nhiệt độ dao động 27-36 độ C, xác suất mưa khoảng 20%. Khu vực ven biển như Vũng Tàu có nền nhiệt thấp hơn, cao nhất khoảng 33 độ C, khả năng mưa ở mức 15%.

Thời tiết TPHCM và các điểm du lịch phía Nam phổ biến ngày nắng nóng, chiều tối khả năng xuất hiện mưa rào vài nơi trong dịp nghỉ lễ. Ảnh minh họa: Hữu Huy

Ở miền Đông Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất lên tới 37 độ C, thấp nhất khoảng 23 độ C; xác suất mưa ở mức 51%, bắt đầu xuất hiện mưa dông cục bộ vào chiều tối. Miền Tây Nam Bộ duy trì nền nhiệt cao, phổ biến 25-36 độ C, xác suất mưa khoảng 45%.

Tại các khu vực cao nguyên và ven biển, thời tiết có sự phân hóa. Đà Lạt duy trì mức nhiệt dễ chịu 16–27 độ C nhưng có xác suất mưa cao, khoảng 55%. Mũi Né và Phú Quốc trong ngày 26/4 ít mưa hơn, với xác suất lần lượt 17% và 14%, nhiệt độ cao nhất 33-34 độ C. Côn Đảo ghi nhận nền nhiệt 25-32 độ C, khả năng mưa khoảng 15%.

Sang ngày 27/4, mưa dông có xu hướng gia tăng rõ rệt trên toàn khu vực. Tại TPHCM, nhiệt độ giảm nhẹ còn 28-35 độ C, xác suất mưa tăng lên 51%. Khu vực Vũng Tàu cũng ghi nhận khả năng mưa tương tự, khoảng 50%.

Miền Đông Nam Bộ tiếp tục duy trì nền nhiệt cao, lên đến 37 độ C, đồng thời xác suất mưa tăng lên 55%. Miền Tây Nam Bộ có nhiệt độ 26-36 độ C, khả năng mưa khoảng 50%.

Dự báo thời tiết TPHCM và các điểm du lịch phía Nam trong ngày 26 và 27/4 (10 - 11/3 âm lịch).

Ở các khu vực khác, Đà Lạt có xác suất mưa cao nhất, khoảng 60%, nhiệt độ giảm còn 16-25 độ C. Mũi Né, Phú Quốc và Côn Đảo đều ghi nhận khả năng mưa tăng mạnh, dao động từ 45-55%.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, người dân cần đề phòng nguy cơ cháy nổ và các bệnh về hô hấp, tim mạch trong điều kiện nắng nóng kéo dài, đặc biệt với người già và trẻ nhỏ. Hạn chế ra ngoài trong khung giờ nắng gắt từ 13-15 giờ, bổ sung đủ nước để tránh say nắng, say nóng.

Ngoài ra, sự đan xen giữa nắng nóng ban ngày và mưa dông chiều tối có thể làm gia tăng hiện tượng dông sét, lốc xoáy, gió giật mạnh, thậm chí mưa đá, do đó cần chủ động các biện pháp phòng tránh.