‘Săn’ thực phẩm ngon, giá mềm ăn lễ

TPO - Cận kề kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, thị trường bán lẻ tại TPHCM sôi động rõ rệt khi từ chợ phiên đặc sản quê đến các hệ thống siêu thị. Không chỉ tung ưu đãi hấp dẫn kích cầu mua sắm, nhiều điểm bán còn mang đến trải nghiệm tiêu dùng xanh, minh bạch, tạo sức hút lớn với người dân thành phố.

Quà quê đổ bộ phố thị

Ngày 25/4, trên đường Pasteur (phường Xuân Hòa, TPHCM), phiên chợ Xanh thu hút đông đảo người dân đến mua sắm. Không gian chợ mang đậm màu sắc miền Tây với đủ loại bánh dân gian như bánh da lợn, bánh bò thốt nốt, bánh bao chỉ, bánh lá ngải cứu… giá khoảng 15.000 đồng/phần. Rau củ, trái cây cũng phong phú, từ xà lách, cà chua, dưa leo đến xoài, bưởi, khoai lang, bắp, lê-ki-ma… phần lớn do người dân tự trồng, tự mang lên bán.

Xách nặng hai tay với nhiều túi thực phẩm, chị Hồ Thị Lan (ngụ phường Vườn Lài) cho biết, do tuần tới chợ nghỉ lễ nên chị mua nhiều hơn để dùng dần. “Hàng ở đây tươi, giá mềm vì là đồ nhà trồng. Người bán nói rõ cách làm nên mình yên tâm. Hầu như tuần nào tôi cũng ghé, nơi này như đưa tôi trở về tuổi thơ những ngày bé theo mẹ đi chợ vậy” - chị Lan bồi hồi nói.

Tại phiên chợ, nhiều gian hàng vẫn giữ cách gói hàng mộc mạc bằng lá chuối, từ bó rau ngải cứu, tía tô đến các loại thực phẩm tươi. Giữa chợ có khu bàn ghế tre cho khách nghỉ chân, thưởng thức tô bún thơm lừng hay uống ly nước rau má giải nhiệt. Một số gian hàng còn hướng dẫn khách làm dầu lăn dược liệu, cao thảo mộc từ nguyên liệu thiên nhiên...

Mâm bánh dân gian với hàng chục loại khiến khách khó lòng bỏ qua

Điểm khác biệt của phiên chợ là các hoạt động khuyến khích tiêu dùng xanh. Người dân có thể mang chai nhựa, thủy tinh, pin đã qua xử lý đến đổi lấy cây xanh, đồng thời được hướng dẫn phân loại rác, tái chế và giảm thiểu rác thải sinh hoạt.

Theo bà Vũ Kim Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp (BSA), đây là năm thứ 10 phiên chợ được duy trì đều đặn mỗi tuần. Không chỉ là nơi mua bán, phiên chợ còn góp phần định hình thói quen tiêu dùng an toàn, có trách nhiệm với sức khỏe và môi trường. Các gian hàng đều chú trọng trưng bày gọn gàng, minh bạch thông tin về nguồn gốc, quy trình sản xuất; người bán sẵn sàng chia sẻ chi tiết với khách hàng.

Trong dịp lễ, phiên chợ trở thành điểm đến quen thuộc khi nhu cầu mua sắm tăng cao. Người dân không chỉ mua thực phẩm mà còn kết hợp tham quan, trải nghiệm không gian gần gũi, thư giãn giữa lòng thành phố.

Siêu thị tung khuyến mãi khủng

Cùng với chợ phiên, các hệ thống siêu thị tại TPHCM cũng bước vào cao điểm khuyến mãi trước kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5. Năm nay, do thời điểm Giỗ Tổ Hùng Vương gần với dịp lễ lớn nên các đơn vị bán lẻ triển khai ưu đãi sớm để kích cầu tiêu dùng.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, thời điểm sáng và chiều tối, lượng khách đổ về mua sắm rất đông. Nhiều người tranh thủ đi sớm để chọn hàng tươi và hưởng ưu đãi, trong khi các quầy thanh toán liên tục hoạt động hết công suất để phục vụ nhu cầu tăng cao.

Tại Co.opmart Rạch Miễu (phường Cầu Kiệu), nhiều mặt hàng thực phẩm tươi sống, đồ gia dụng, hóa mỹ phẩm được giảm giá đến 50%. Siêu thị còn tặng sữa cho khách hàng thành viên mua sắm sớm mỗi ngày.

Khu vực rau củ luôn tấp nập khách, đặc biệt vào buổi sáng khi nhiều loại rau được bán đồng giá dưới 10.000 đồng/bó. Chị Minh Khuê (sinh viên) cho biết, giá rau giảm sâu giúp việc mua sắm thoải mái hơn. “Trước đây mỗi túi rau khoảng 15.000 đồng, nay giảm còn dưới 10.000 đồng. Hầu hết các mặt hàng đều được giảm giá giúp tôi tiết kiệm được kha khá và có thể mua sắm nhiều hơn” – chị Khuê nói.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op cho biết, dịp lễ năm nay cũng là thời điểm hệ thống khởi động tháng sinh nhật 30 năm Co.opmart nên các chương trình khuyến mãi được triển khai quy mô lớn. Theo đó, hơn 10.000 mặt hàng thiết yếu được giảm giá đến 50%, kết hợp nhiều chương trình ưu đãi kép và combo tiết kiệm, kéo dài đến ngày 13/5. Đây cũng là đợt khuyến mãi lớn nhất của hệ thống.

Hệ thống GO! cũng triển khai chương trình khuyến mại quy mô lớn với chủ đề “Vì Việt Nam chất từng ngày” kéo dài đến ngày 6/5. Nhiều mặt hàng giảm giá sâu, đồng thời cam kết nguồn gốc sản phẩm từ nông trại đến bàn ăn. Bên cạnh đó, hệ thống còn giới thiệu hai bộ sưu tập thời trang “Mảnh ghép” và “Yêu nước” với giá từ 109.000 đồng/áo, tạo thêm lựa chọn mua sắm cho người tiêu dùng trong dịp lễ.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Central Retail Việt Nam chia sẻ, chương trình không chỉ mang đến ưu đãi mà còn tạo không khí mua sắm lễ hội, giúp các gia đình tận hưởng trọn vẹn thời gian đoàn viên.

Hệ thống Aeon cũng triển khai chương trình Mega Sale đến ngày 3/5, áp dụng đồng giá và giảm đến 50% cho nhiều mặt hàng thời trang, đồ dùng mùa hè. Khách hàng tham gia mua sắm còn có cơ hội rút thăm trúng thưởng với tỷ lệ trúng thưởng cao.

Ngoài ra, nhiều hệ thống bán lẻ khác như Satra, MM Mega Market, Emart… cũng đồng loạt giảm giá, khuyến mãi sâu nhiều mặt hàng thiết yếu. Theo các doanh nghiệp, kỳ nghỉ năm nay kéo dài hơn so với nhiều năm trước do các ngày lễ liền kề, khiến nhu cầu mua sắm phục vụ ăn uống, du lịch, dã ngoại và tụ họp gia đình tăng mạnh.