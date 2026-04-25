Vì sao cứ gần lễ Giỗ Tổ Hùng Vương hằng năm lại có hiện tượng "mưa rửa đền"?

Thục Hân

HHTO - Hiện tượng "mưa rửa đền" thường được nhắc đến mỗi dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Đó là những cơn mưa rào ngắn thường xảy ra vào trước, sau hoặc đúng ngày lễ. Hiện tượng này có thể được giải thích thế nào?

Tóm tắt nhanh:

· "Mưa rửa đền" xảy ra trước, hoặc sau, hoặc chính vào ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, có liên quan đến quy luật thời tiết.

· Tên gọi "mưa rửa đền" mang ý nghĩa văn hóa, biểu tượng, không phải yếu tố huyền bí.

Cứ đến gần dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương hằng năm, nhiều người lại nhắc đến “mưa rửa đền”. Cách gọi này là để chỉ những cơn mưa xuất hiện trong 3 ngày trước và 3 ngày sau lễ, hoặc cũng có thể đúng vào ngày lễ.

Theo kinh nghiệm và niềm tin dân gian thì trong khoảng thời gian như trên, thế nào ở khu vực Đền Hùng cũng có mưa, dù to hay nhỏ, ít hay nhiều. Nhưng thường thì sẽ là mưa rào, nhanh tạnh, được coi là để giúp môi trường sạch sẽ, không khí dịu mát, trong lành, càng tôn lên vẻ đẹp linh thiêng của Đền Hùng.

Người dân địa phương từ xưa đã xem đây là một hiện tượng đặc biệt, có yếu tố tâm linh. Tuy nhiên, dưới góc nhìn khí tượng thì khác.

Người dân đến dâng hương tại Đền Hùng trong thời tiết mưa nhẹ
Ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm ngoái cũng có mưa. Ảnh: TPO.

Theo các chuyên gia khí tượng, không có bằng chứng khoa học cho thấy hiện tượng mưa gần dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương có liên quan đến yếu tố huyền bí, mà đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên và quy luật thời tiết.

Cụ thể là ngày 10/3 âm lịch thường rơi vào khoảng tháng 4 dương lịch, là khi miền Bắc bước vào mùa có nhiều mưa rào và dông. Theo cách tính tiết khí của người phương Đông từ xưa thì bây giờ cũng đang là tiết Cốc Vũ - hay có mưa rào.

Theo số liệu của Bộ Xây Dựng thì ở Việt Trì (Phú Thọ), trung bình số ngày có mưa trong tháng 4 hằng năm là khoảng 14 ngày, tức là khoảng 50% số ngày của tháng 4 có mưa.

Với mức đó thì trong khoảng 3 ngày trước đến 3 ngày sau lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (tổng cộng là 7 ngày, kể cả ngày lễ Giỗ Tổ), khả năng có mưa trong ít nhất một vài ngày là rất cao. Thế nên hiện tượng "mưa rửa đền" gần như năm nào cũng có.

Đặc điểm của mưa ở thời điểm này (mưa rào hoặc dông đầu mùa) tại nhiều tỉnh thành miền Bắc là nhanh tạnh, vì vậy "mưa rửa đền" thường không gây ảnh hưởng lớn đến các hoạt động lễ hội.

Mưa rào trong thời điểm chuyển mùa ở miền Bắc
Dự báo mưa diện rộng ở miền Bắc trong ngày 27/4 (những con số trong hình là lượng mưa dự báo trong khoảng 3 giờ). Ảnh: Ventusky, ICON.

Về khoa học là như trên, còn cách gọi “mưa rửa đền” thì mang ý nghĩa văn hóa nhiều hơn, tạo cảm giác thanh khiết, trang nghiêm trong dịp lễ Giỗ Tổ.

Có thể nói, đây là một ví dụ về cách người dân Việt Nam từ xa xưa quan sát thiên nhiên, gắn hiện tượng thời tiết với đời sống tinh thần. Từ đó, qua góc nhìn văn hóa, một quy luật khí hậu quen thuộc trở thành một chi tiết ý nghĩa vào dịp lễ lớn của đất nước.

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 là ngày 26/4 (Chủ Nhật), và ngày nghỉ bù là 27/4 (thứ Hai). Theo dự báo hiện tại, nhiều nơi ở miền Bắc, bao gồm cả Hà Nội và Phú Thọ, sẽ có mưa vào khoảng tối hoặc đêm 26/4 và mưa rải rác, gián đoạn trong ngày 27/4.

Thục Hân
