Hà Nội sẽ mưa vào thời điểm nào do ảnh hưởng của không khí lạnh về miền Bắc?

Thục Hân
HHTO - Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, có thể ngay trong hôm nay, 22/4. Dự báo khi nào gió mùa Đông Bắc về đến Hà Nội và sẽ gây mưa vào thời điểm nào, có thể mưa to không?

Tóm tắt nhanh:

Dự báo không khí lạnh sẽ khiến Hà Nội mưa vào sáng 23/4, có thể mưa to.

Nhiệt độ ở Hà Nội giảm rõ rệt, ban ngày chỉ khoảng 26 - 27oC, trời chuyển mát.

Trước khi thời tiết thay đổi, hay cụ thể là trước khi không khí lạnh về, trời thường khá oi ả. Đó là trạng thái mà nhiều người ở Hà Nội cảm nhận được vào hôm nay, 22/4. Chiều nay, nhiệt độ có thể không lên tới mức nắng nóng (là 35oC trở lên) nhưng ở Hà Nội lại khá oi bức, nhiệt độ cảm nhận vẫn lên sát 40oC.

Và ngày mai thời tiết sẽ thay đổi.

Dự báo từ khoảng đêm nay, không khí lạnh về đến miền Bắc và khoảng rạng sáng mai, gió mùa Đông Bắc sẽ về đến Hà Nội.

Nhiệt độ Hà Nội giảm rõ rệt khi không khí lạnh về
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc trưa mai, 23/4. Thôi thì coi như đây là "rét nàng Bân" phiên bản rất nhẹ cũng được. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, dự báo Hà Nội sẽ có mưa vào sáng 23/4 và 24/4, chủ yếu là mưa nhỏ đến vừa. Tuy nhiên, hiện tại vẫn có mô hình dự báo sáng mai, 23/4, Hà Nội mưa to. Vì vậy, mưa to cũng là một khả năng và người dân ra ngoài nên mang đồ che mưa, nếu thấy mưa lớn hoặc gió mạnh thì nên tìm chỗ trú ngay - khi trời dông gió thì không nên đi tiếp trên đường.

Không khí lạnh về cũng khiến Hà Nội chuyển mát, một số người có thể còn thấy hơi lạnh vào buổi sáng và tối. Ngày mai, nhiệt độ cảm nhận ban ngày ở Hà Nội dự báo chỉ ở mức 26 - 27oC, buổi tối 24 - 25oC, thực sự là mát rõ rệt.

Hà Nội có mưa vào sáng 23/4 do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc
Dự báo mưa ở một số khu vực tại miền Bắc sáng mai, 23/4 (những vùng màu xanh da trời là mưa nhỏ đến vừa, màu đỏ là mưa vừa đến mưa to). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Với những mức nhiệt độ dự báo như trên, ngày mai người dân ra ngoài vào buổi sáng và tối nên có áo khoác nhẹ nếu vốn đã chịu lạnh không tốt, vì những lúc trời chuyển từ nóng sang mát hẳn như vậy, nên cẩn thận vẫn hơn.

ft1479.jpg
Thục Hân
#thời tiết Hà Nội #nhiệt độ Hà Nội #thời tiết miền Bắc #không khí lạnh Hà Nội #bao giờ Hà Nội mưa #không khí lạnh miền Bắc #gió mùa Đông Bắc #bao giờ không khí lạnh về Hà Nội #Hà Nội mưa #mưa dông miền Bắc

