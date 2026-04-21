Apple có CEO mới: Vì sao “kỹ sư iPhone” John Ternus được chọn thay Tim Cook?

HHTO - Thông tin Apple chọn John Ternus làm CEO từ tháng 9/2026, thay cho Tim Cook, đang khiến cộng đồng công nghệ bàn tán rôm rả. Nghe có vẻ là chuyện “nội bộ cấp cao”, nhưng thực ra quyết định này ảnh hưởng trực tiếp đến các sản phẩm của Apple trong tương lai.

Điều đầu tiên dễ thấy là Apple vẫn ưu tiên chọn “người nhà”. Trước đây, Tim Cook cũng là người kế nhiệm sau Steve Jobs. Và giờ, John Ternus - người đã làm việc hơn 20 năm tại Apple tiếp tục được tin tưởng. Đơn giản là, Apple thích những người hiểu rõ “chất riêng” của hãng hơn là thuê một người ngoài về làm mới toàn bộ.

Nhưng điểm thú vị nằm ở chỗ: John Ternus không phải kiểu CEO chuyên về kinh doanh hay vận hành như Tim Cook, mà là dân kỹ thuật “xịn”. Ông từng tham gia phát triển iPhone, iPad và đặc biệt là Mac dùng chip Apple Silicon - thứ giúp Mac chạy nhanh và “mượt” hơn hẳn. Vì vậy, nhiều người gọi vui ông là kiểu “kỹ sư đứng sau iPhone”.

John Ternus.

Việc chọn một người thiên về kỹ thuật cho thấy Apple có thể đang muốn quay lại tập trung mạnh vào sản phẩm. Khi smartphone không còn tăng trưởng quá nhanh như trước, Apple cần tạo ra những thứ mới mẻ hơn, “wow” hơn để giữ chân người dùng. Và để làm được điều đó, một người hiểu sản phẩm từ bên trong như Ternus rõ ràng là lợi thế lớn.

Không chỉ vậy, quyết định này còn liên quan đến cuộc đua AI. Nhưng Apple lại đi hướng khác với nhiều hãng công nghệ: không chỉ làm AI trên Internet, mà muốn đưa AI chạy trực tiếp trên thiết bị như iPhone hay Mac. Điều này đòi hỏi phần cứng phải cực kỳ mạnh và tối ưu. Và đây chính là “sân nhà” của John Ternus.

Một điểm nữa khiến nhiều người yên tâm là Apple không “đổi ngôi” quá đột ngột. Tim Cook vẫn ở lại với vai trò Chủ tịch điều hành, kiểu như người “đỡ lưng” phía sau. Nhờ vậy, Apple vừa có người mới để đổi mới, vừa có người cũ để giữ ổn định.

Tim Cook.

Việc Apple chọn John Ternus không phải là cú thay đổi gây sốc, mà giống như một bước đi chắc chắn nhưng có tính toán. Hãng vẫn giữ phong cách quen thuộc, nhưng đồng thời chuẩn bị cho những thay đổi lớn hơn trong tương lai, nhất là về sản phẩm và AI.

Với người dùng trẻ, điều đáng chờ đợi nhất có lẽ là: dưới thời CEO mới, iPhone hay các thiết bị Apple sắp tới có thể sẽ “chất” và khác biệt đến đâu. Và rất có thể những nâng cấp đó lại chính là thứ khiến bạn muốn đổi máy trong vài năm tới.