Lộ diện 4 màu sắc của iPhone 18 Pro Max, xuất hiện phiên bản “đỏ anh đào” lạ mắt

Sơn Trần

HHTO - Những thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy Apple có thể sẽ mang đến 4 tùy chọn màu sắc cho iPhone 18 Pro Max, trong đó nổi bật là phiên bản đỏ anh đào đậm chưa từng xuất hiện trên dòng Pro trước đây.

Theo một số thông tin rò rỉ từ chuỗi cung ứng, dòng iPhone 18 Pro và Pro Max dự kiến sẽ có các màu gồm xanh dương nhạt, đỏ anh đào đậm, bạc và xám đậm. Đây được xem là sự thay đổi đáng chú ý trong chiến lược màu sắc của Apple khi hãng thường giữ các tông màu trung tính cho dòng cao cấp.

Trong đó, màu đỏ anh đào đậm là phiên bản gây chú ý nhất. Tông màu này được mô tả giống sắc đỏ rượu vang, thiên về sự trầm ấm, sang trọng thay vì nổi bật như các màu đỏ trước đây từng xuất hiện trên iPhone. Nếu đúng như đồn đoán, đây có thể là lần hiếm hoi Apple đưa màu đỏ trở thành lựa chọn chính thức trên dòng Pro.

Bên cạnh đó, phiên bản xanh dương nhạt mang phong cách nhẹ nhàng, hiện đại, hướng đến người dùng trẻ. Màu xám đậm được cho là sẽ thay thế tông titan đen hiện tại, trong khi màu bạc vẫn giữ vai trò là lựa chọn cổ điển quen thuộc.

Ngoài thay đổi về màu sắc, một số nguồn tin cũng cho biết Apple có thể tiếp tục tinh chỉnh thiết kế trên iPhone 18 Pro Max. Đáng chú ý, khu vực Dynamic Island được cho là sẽ thu nhỏ khoảng 35% so với thế hệ trước, giúp tăng không gian hiển thị.

Tuy vậy, tất cả những thông tin trên hiện mới dừng ở mức rò rỉ và chưa được Apple xác nhận. Hãng hoàn toàn có thể thay đổi màu sắc hoặc thiết kế trước khi bước vào giai đoạn sản xuất chính thức.

Theo Macrumors
