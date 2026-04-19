Sắp tới chuyển khoản từ 500 triệu trở lên không còn "nhanh 24/7", cần lưu ý gì?

HHTO - Từ ngày 21/4/2026, một thay đổi quan trọng trong hoạt động chuyển tiền ngân hàng sẽ chính thức có hiệu lực, ảnh hưởng trực tiếp đến thói quen giao dịch của nhiều người. Theo đó, các khoản chuyển từ 500 triệu đồng trở lên sẽ không còn được xử lý qua hệ thống chuyển tiền nhanh 24/7 như trước.

Trước đây, dù hệ thống chuyển tiền nhanh Napas 24/7 quy định giới hạn tối đa 500 triệu đồng mỗi giao dịch, nhiều ngân hàng vẫn cho phép khách hàng chuyển số tiền lớn hơn bằng cách tự động chia nhỏ thành nhiều lệnh dưới ngưỡng. Nhờ đó, người nhận vẫn có thể nhận tiền gần như ngay lập tức.

Tuy nhiên, từ ngày 21/4, các ngân hàng sẽ dừng cơ chế chia nhỏ tự động này. Điều đó đồng nghĩa với việc mọi giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên sẽ không thể đi qua kênh chuyển tiền nhanh, mà buộc phải xử lý theo phương thức chuyển khoản thông thường.

Việc chuyển qua kênh thường khiến thời gian xử lý giao dịch tăng lên đáng kể. Nếu thực hiện trong giờ hành chính, tiền có thể đến sau vài giờ. Trong khi đó, các giao dịch ngoài giờ, cuối tuần hoặc ngày nghỉ có thể bị trì hoãn đến ngày làm việc tiếp theo, thậm chí kéo dài khoảng 1 ngày hoặc hơn tùy từng ngân hàng.

Sự thay đổi này được dự báo sẽ ảnh hưởng rõ rệt đến các giao dịch giá trị lớn như mua bán bất động sản, ô tô hoặc chuyển tiền giữa doanh nghiệp và cá nhân.

Theo các chuyên gia, thay đổi này nằm trong lộ trình siết chặt quản lý giao dịch tài chính, đặc biệt với các khoản tiền lớn. Quy định mới nhằm tăng cường kiểm soát, hạn chế gian lận, rửa tiền và các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi.

Bên cạnh đó, việc yêu cầu xác thực chặt chẽ hơn, bao gồm sinh trắc học và đối soát từng giao dịch, cũng góp phần nâng cao mức độ an toàn cho hệ thống ngân hàng và người dùng.

Trong bối cảnh quy định mới sắp có hiệu lực, người dùng cần chủ động lên kế hoạch khi thực hiện các giao dịch lớn. Việc nắm rõ thời gian xử lý, lựa chọn phương thức chuyển phù hợp hoặc chia nhỏ giao dịch khi cần thiết sẽ giúp tránh những gián đoạn không mong muốn. Thay đổi này có thể gây bất tiện trong ngắn hạn, nhưng được kỳ vọng sẽ mang lại môi trường giao dịch an toàn và minh bạch hơn trong dài hạn.