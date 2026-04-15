Cô gái bị "bạo lực mạng" chỉ vì đăng ảnh kỷ yếu: Đừng bình thường hóa việc lấy hình không xin phép

HHTO - Một bạn gái lên tiếng bức xúc khi hình ảnh kỷ yếu cá nhân bị một trang Facebook lấy đăng lại mà không xin phép, khiến cô bạn bỗng trở thành tâm điểm của những bình luận tiêu cực.

Tưởng tượng một ngày đẹp trời, bạn đăng bộ ảnh xinh đẹp lên mạng và bất ngờ thay, nó bị một trang cộng đồng có hơn chục triệu lượt theo dõi đăng lại và tạo nên làn sóng tranh cãi không ngờ. Đó là trường hợp vừa xảy ra với Uyên - một người dùng mạng xã hội khi bộ ảnh chụp kỷ yếu bình thường, vốn để lưu giữ kỷ niệm tuổi học trò lại trở thành chủ đề "bàn ra luận vào" của cư dân mạng, xuất phát từ một nghi vấn vô căn cứ là cô bạn tự book bài trên một trang Facebook có hàng chục triệu người theo dõi để PR bản thân.

Cô gái lên tiếng chuyện ảnh kỷ yếu bị lấy đăng lại mà không xin phép, khiến bạn phải nhận nhiều bình luận khiếm nhã. Nguồn: @thelittleuyn

Chia sẻ với Hoa Học Trò, Uyên phát hiện hình ảnh của mình bị một trang thông tin lớn đăng lại sau khi ngủ dậy mà hoàn toàn không được hỏi trước.

"Cảm giác đầu tiên của mình là sốc. Nhưng đến khi bấm vào đọc phần bình luận thì mình còn bức xúc hơn rất nhiều, vì rất nhiều người khẳng định luôn là mình book bài, trong khi đó hoàn toàn không phải sự thật. Ngoài ra còn có những bình luận chê bai ngoại hình, chê cách mình make up. Với mình, việc hình ảnh của mình bị mang đi sử dụng không xin phép đã rất khó chấp nhận rồi, nhưng việc từ đó kéo theo hàng loạt bình luận công kích như vậy khiến mình thực sự rất tủi thân và tự ti", Uyên phản hồi.

Sau khi phát hiện ra sự việc, Uyên đã chủ động nhắn tin cho trang nhưng đến thời điểm chia sẻ, bạn vẫn không nhận được phản hồi. Bạn cho biết thêm: "Sau đó mình và bạn bè có gọi vào số điện thoại bên đó thì chỉ nhận được câu trả lời là bên họ "chỉ hỗ trợ tắt bình luận thôi", rồi cúp máy luôn. Sau đó mình cũng không thể gọi lại được nữa". Bạn còn bổ sung rằng, trang đăng bài yêu cầu bạn muốn được hỗ trợ xử lý truyền thông thì phải... đặt lịch trước, trong khi hình ảnh của bạn bị họ tự tiện sử dụng và bạn là người bị ảnh hưởng trực tiếp.

Sau đó, Uyên đã đăng thông tin lên tài khoản Threads cá nhân, kêu gọi các "cư dân" nền tảng này giúp đỡ. Bạn cũng đính kèm thông tin hình ảnh của bạn bị trang đăng tải không xin phép, cùng phần bình luận công kích ngoại hình, mang lời lẽ khiếm nhã. Sau 2 tiếng đăng tải, bài viết của Uyên trên Threads nhận được tương tác lớn và cũng là lúc bài đăng của trang kia được gỡ xuống.

"Với mình, chuyện này không chỉ dừng lại ở việc mình bị đem hình ảnh ra đăng mà còn là áp lực tinh thần và những hệ lụy có thể lan sang cả những người xung quanh mình", bạn bày tỏ.

Uyên cập nhật thông tin bài viết đã được gỡ bỏ.

Bộ ảnh kỷ yếu của Uyên chỉ là một trong vô số trường hợp bị các trang thông tin/ trang cộng dồng tuỳ tiện lấy ảnh không xin phép với mục đích câu view. Các trang này thường xuyên sao chép bài viết, ảnh cá nhân, ảnh người nổi tiếng hoặc nội dung sáng tạo của cá nhân khác để đăng tải mà không xin phép, không ghi nguồn, thậm chí không hề chú thích. Như trường hợp cũng trong vài ngày qua, một bạn trẻ khác lên tiếng bất bình khi người thân (bố) bị một người lạ mặt dùng hình ảnh cá nhân làm ảnh đại diện Threads với mục đích đùa cợt, thậm chí có thể lan truyền các tin tức không đúng sự thật, gây tổn hại đến danh dự, nhân phẩm của người trong ảnh.

Theo pháp luật Việt Nam, hành vi này là vi phạm rõ ràng: Về hình ảnh cá nhân : Điều 32 Bộ luật Dân sự 2015 quy định rõ: "Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình. Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý". Vi phạm có thể bị buộc thu hồi, tiêu hủy hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật.

Về bài viết, nội dung sáng tạo : Đây là xâm phạm quyền tác giả theo Luật Sở hữu trí tuệ. Hành vi sao chép, đăng tải không phép bị xử phạt, và phải gỡ bỏ nội dung vi phạm theo Nghị định 131/2013/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung).

: Đây là xâm phạm quyền tác giả theo Luật Sở hữu trí tuệ. Hành vi sao chép, đăng tải không phép bị xử phạt, và phải gỡ bỏ nội dung vi phạm theo Nghị định 131/2013/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung). Trên môi trường mạng xã hội: Nghị định 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP) tại Điều 101 quy định phạt hành chính đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội đăng tải hình ảnh, thông tin của người khác khi chưa được phép.

Nếu chẳng may gặp phải các trường hợp bị sử dụng thông tin, hình ảnh chưa có sự cho phép như trên, có nhiều cách để xử lý như liên hệ trực tiếp trang hoặc cá nhân vi phạm để yêu cầu gỡ bài hoặc chọn báo cáo trực tiếp bài viết qua các tính năng của nền tảng mạng xã hội. Nếu các biện pháp trên không hiệu quả và hành vi vi phạm gây ảnh hưởng lớn tới bạn, hãy lưu lại thông tin đầy đủ vụ việc (chụp màn hình bài viết, ghi video màn hình...) rồi gửi đến cơ quan chức năng xử lý.