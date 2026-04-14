Thông tin có người Việt gặp nạn ở lễ hội Songkran Thái Lan: Thực hư ra sao, cần lưu ý gì?

Thục Hân
HHTO - Một số nhóm về du lịch trên mạng xã hội đã có bài đăng về trường hợp một nam du khách Việt Nam được cho là đã gặp nạn và không qua khỏi khi tham gia lễ hội Songkran tại Bangkok (Thái Lan). Thực hư việc này thế nào, và khi tham gia những lễ hội như Songkran, mỗi người cần lưu ý gì?

Có một bài đăng đang được chia sẻ nhanh chóng trên các hội nhóm du lịch, đặc biệt là du lịch Thái Lan. Theo đó, một nam du khách người Việt, tên viết tắt là T.A, đã thiệt mạng khi tham gia một sự kiện trong lễ hội Songkran ở Bangkok (Thái Lan).

Bài đăng có kèm một số hình ảnh được cho là tin nhắn của T.A trước khi mất và giấy tờ của bệnh viện.

Bài đăng trên mạng. Ảnh: Facebook.

Theo thông tin trong bài đăng thì dường như T.A cảm thấy không khỏe khi dự sự kiện (T.A nhắn là “Lạnh”), sau đó được đưa đi cấp cứu, nhưng phía bệnh viện thông báo rằng T.A “co giật và không còn mạch”. Một số cư dân mạng cho rằng T.A bị sốc nhiệt hoặc đột quỵ, vì ở lễ hội Songkran thường rất đông, nhiều người chen chúc, mà trời lại rất nóng.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, sự việc nói trên và các chi tiết liên quan đều chưa được cơ quan chức năng hoặc báo chí chính thống xác nhận.

Thế nhưng có một thực tế là trong thời gian diễn ra Songkran - lễ hội té nước nổi tiếng của Thái Lan, số lượng tai nạn và chấn thương thường không ít. Trong đó, nguyên nhân phổ biến thường là tai nạn giao thông (liên quan đến đồ uống có cồn), ngoài ra còn có những người trượt ngã trong lúc té nước, hoặc kiệt sức, mất nước trong tiết trời nắng nóng.

Lễ hội té nước Songkran ở Bangkok (Thái Lan) hôm 13/4. Ảnh: Arnun Chonmahatrakool/ AP.

Lễ hội Songkran năm nay cũng diễn ra trong lúc ở Thái Lan đang rất nóng. Hôm nay, 14/4, nhiệt độ ở một số vùng dự báo ​​lên tới 42oC và có dông rải rác, cơ quan khí tượng cảnh báo người dân cẩn thận khi tham gia các hoạt động ngoài trời, theo trang Nation Thailand. Cũng theo trang này thì số người thiệt mạng do tai nạn giao thông ở Thái Lan từ ngày 10 - 12/4 đã lên tới 95, với 515 vụ tai nạn và 486 trường hợp bị thương. Bangkok ghi nhận tổng số người thiệt mạng cao nhất, là 6 người.

Trong điều kiện như vậy, các cơ quan chức năng ở Thái Lan đã đề nghị người tham gia lễ hội cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe. Theo các khuyến cáo chung, việc ở trong môi trường đông đúc, nóng nực và bị ngấm nước lạnh có thể khiến cơ thể bị sốc, choáng nếu người tham gia lễ hội không đủ thể lực hoặc bị các bệnh tim mạch, hô hấp. Ngoài ra, việc uống ít nước, sử dụng đồ uống có cồn cũng làm tăng nguy cơ kiệt sức.

Ở những lễ hội đông đúc như Songkran cũng có nguy cơ xảy ra xô xát. Trong ảnh là vụ xô xát giữa một nhóm tài xế ở Pattaya với du khách nước ngoài vào tối 12/4. Ảnh: Khaosod English.

Vì vậy, khi tham gia lễ hội Songkran hay bất kỳ sự kiện đông đúc nào khác trong thời tiết nắng nóng mùa Hè, mỗi người đều cần lưu ý chủ động bảo vệ sức khỏe: Uống đủ nước, tránh đồ uống có cồn, nghỉ ngơi ngay khi thấy hơi mệt, nên đi theo nhóm để hỗ trợ nhau trong môi trường đông người. Trong trường hợp khẩn cấp tại Thái Lan, có thể gọi số của Cảnh sát du lịch (1155) hoặc cấp cứu và cứu hộ (1669), theo trang GeosThai.

Thục Hân
#lễ hội Songkran Thái Lan #nắng nóng ở Bangkok #an toàn khi đi lễ hội đông người #lễ hội té nước Thái Lan

Xem thêm

Cùng chuyên mục