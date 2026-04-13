Siêu bão Sinlaku xuất hiện sớm bất thường, cho thấy điều gì về mùa bão 2026?

HHTO - Không chỉ là cơn bão mạnh nhất thế giới năm 2026 tính đến thời điểm này, siêu bão Sinlaku có thể còn là cơn bão mạnh nhất kể từ siêu bão Bolaven năm 2023. Liệu điều này có cho thấy gì về mùa bão năm nay?

Siêu bão Sinlaku đã ghi tên mình vào lịch sử khi trở thành một trong 3 cơn bão mạnh nhất ở thời điểm tháng 4 kể từ năm 1977.

Sáng nay, 13/4, Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ ghi nhận siêu bão Sinlaku có sức gió 295 km/h. Như vậy, theo cách đo của JTWC về sức gió thì Sinlaku đã vượt Yagi, vượt Ragasa, trở thành cơn bão mạnh nhất kể từ siêu bão Bolaven năm 2023 (với sức gió mạnh nhất là 305 km/h, theo cách đo của JTWC).

Không chỉ vậy, Sinlaku cũng lọt vào danh sách những cơn bão trong lịch sử có sức gió từ 252 km/h trở lên, theo cách đo của JTWC, xuất hiện sớm trong khoảng từ tháng 1 đến tháng 4. Danh sách này chỉ có 10 cơn bão kể từ những năm 1950, và Sinlaku xếp thứ 3.

Danh sách những cơn bão có sức gió trên 252 km/h, được ghi nhận bởi JTWC, xuất hiện vào tháng 1 đến tháng 4 (trong danh sách có tên bão, sức gió tính theo dặm/h, thời điểm). Ảnh: Yale Climate Connections.

Việc một siêu bão xuất hiện ngay từ tháng 4 là điều rất hiếm có, bởi ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, dù bão có thể xuất hiện quanh năm nhưng mùa bão thường mạnh nhất trong khoảng tháng 6 đến tháng 11.

Vậy sự xuất hiện và tăng cường độ cực nhanh của Sinlaku có cho biết gì về mùa bão 2026 không? Câu trả lời là có.

Để bão xuất hiện và mạnh lên thì cần những điều kiện môi trường nhất định. Do đó, việc Sinlaku đến sớm và mạnh như vậy có thể cho thấy các điều kiện môi trường ở Tây Bắc Thái Bình Dương đang thuận lợi hơn bình thường (đối với bão). Chẳng hạn, nhiệt độ nước biển ở một số khu vực đã ấm từ sớm, nước ấm tỏa xuống rất sâu, độ đứt gió thấp. Đây cũng là những lý do khiến Sinlaku tăng cường độ đột biến, theo trang Yale Climate Connections.

Các chuyên gia khí tượng cũng thấy một siêu bão với sức gió 295 km/h ở Tây Bắc Thái Bình Dương vào tháng 4 là sự kiện khó tin. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA, Himawari.

Tuy vậy, các chuyên gia khí tượng luôn nhấn mạnh rằng một cơn bão đơn lẻ không đại diện cho cả mùa bão. Vì mùa bão còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác như El Nino/ La Nina, diễn biến nhiệt độ biển trong nhiều tháng… Thực tế, có những năm xuất hiện bão rất mạnh từ sớm nhưng cả mùa lại không có nhiều bão mạnh; và ngược lại, cũng có những năm đầu mùa bão thì yên ắng nhưng cuối mùa lại có bão mạnh liên tiếp.

Nhưng siêu bão Sinlaku vẫn cho thấy một khả năng đáng lưu ý: Nếu điều kiện môi trường tiếp tục thuận lợi cho bão, các cơn bão trong mùa bão 2026 cũng có thể tăng cường độ nhanh hơn bình thường, đây là điều sẽ gây khó khăn hơn cho công tác dự báo và ứng phó.

Trên hình ảnh vệ tinh sáng 13/4, Sinlaku trông như một lưỡi cưa máy (nên nó được gọi là "cơn bão cưa máy"). Ảnh: JTWC/ SATOPS, Guam PDN.

Tóm lại, dù việc Sinlaku đến sớm và rất mạnh không phải là dấu hiệu cho một mùa bão dữ dội hay êm ả, nhưng là một tín hiệu cần theo dõi về môi trường.

Theo trang Guam PDN, sáng nay, 13/4, siêu bão Sinlaku vẫn hướng về phía Quần đảo Bắc Mariana. Ở Guam, các trường học công, các dịch vụ công không thiết yếu đã tạm đóng cửa.