Hà Nội sẽ đón gió Đông Bắc vào hôm nào, nhiệt độ có thể xuống mức bao nhiêu?

HHTO - Nắng nóng sắp kết thúc và dự báo Hà Nội sẽ đón gió Đông Bắc trong tuần này, nhiệt độ giảm đáng kể. Vậy cụ thể là ngày nào gió Đông Bắc sẽ về và nhiệt độ ở Hà Nội có thể giảm ra sao?

Nhiều nơi ở Đông Nam Á đều đang nóng lạ thường vào thời điểm nửa đầu tháng 4. Miền Bắc nước ta cũng đã có nắng nóng khá dài ngày rồi, một số nơi thậm chí đã đạt đến mức nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội chiều nay, 13/4, vẫn lên tới 41oC, trời vẫn oi.

Khi trạng thái nắng nóng, oi bức này kéo dài thì hầu như ai cũng mong thời tiết dịu bớt. Và theo dự báo thì từ ngày 15/4, Hà Nội có thể thoát ngưỡng nắng nóng, hoặc thậm chí có thể ngay ngày mai, 14/4.

Thoát ngưỡng nắng nóng tức là nhiệt độ (thực đo) cao nhất trong ngày ở Hà Nội sẽ xuống dưới 35oC. Tuy nhiên, nếu nhiệt độ ở mức ngấp nghé nắng nóng (chẳng hạn 34,9oC) thì cũng không khác gì mấy.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 14/4. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, GFS.

Dự báo đến khoảng 16/4 - 17/4, Hà Nội sẽ bắt đầu có mưa rào, dông rải rác, nhiệt độ mới giảm rõ ràng hơn.

Đáng chú ý là các mô hình lớn hiện tại đều dự báo Hà Nội đón gió Đông Bắc vào ngày 17/4. Tất nhiên gió rất nhẹ thôi, nhưng sau một đợt nắng nóng thì có gió Đông Bắc như vậy sẽ giúp nhiệt độ giảm đáng kể, nhìn chung là dễ chịu hơn nhiều.

Dự báo nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội trong ngày 17/4 có thể chỉ ở mức 27oC, nhiệt độ cảm nhận khoảng 30 - 32oC. Thực sự là mát hơn rất nhiều so với hiện tại.

Dự báo nhiệt độ ở một số khu vực tại miền Bắc ngày 17/4: Hà Nội đón gió Đông Bắc, nhiệt độ giảm mạnh. Ảnh: Ventusky, ICON.

Tuy nhiên, người dân lưu ý là khi thời tiết thay đổi sau một đợt nắng nóng như vậy thì những hiện tượng như dông, lốc, sét, mưa đá có thể xảy ra; nên nếu đang ở ngoài mà thấy mưa to, dông lốc thì cần tìm nơi trú ngay.