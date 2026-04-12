"Marsupilami là con gì?": Giải mã bí ẩn tuổi thơ của hàng triệu khán giả

Marsupilami là một trong những nhân vật hoạt hình để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong ký ức tuổi thơ của hàng triệu khán giả Việt Nam. Những ai từng ngồi trước màn ảnh nhỏ những năm 2000 hẳn vẫn còn nhớ tiếng kêu "Houba, Houba" vui nhộn, chiếc đuôi dài ngoằng co giãn như lò xo và những cuộc phiêu lưu ngộ nghĩnh của đại gia đình rừng xanh tinh nghịch này. Thế nhưng, khán giả vẫn luôn có câu hỏi lớn trải qua nhiều năm: Marsupilami rốt cuộc là con gì?

Thực tế, Marsupilami không phải là loài động vật có thật trong tự nhiên, mà là nhân vật hư cấu được họa sĩ truyện tranh người Bỉ André Franquin sáng tạo năm 1952. Lần đầu tiên xuất hiện trên tạp chí Spirou, Marsupilami nhanh chóng trở thành biểu tượng, còn có tên khoa học là Marsupilamus fantasii.

Ngoại hình của nó là một con vật màu vàng chấm đen, dáng vẻ như được lai giữa khỉ và báo, còn đôi tai giống loài chó. Đặc trưng nổi bật nhất là chiếc đuôi dài bất thường, có thể uốn cong, co giãn, dùng làm lò xo bật nhảy hoặc công cụ đa năng. Dù cái tên gốc có một nhánh gợi nhắc thuật ngữ "thú có túi" (marsupial) nhưng theo bách khoa toàn thư trong truyện, Marsupilami thuộc nhóm đơn huyệt giống như thú mỏ vịt, nghĩa là đẻ trứng thay vì sinh con.

Từ truyện tranh, Marsupilami nhanh chóng bước ra màn ảnh nhỏ và "gây bão". Phiên bản hoạt hình đầu tiên ra mắt năm 1993, trong đó Marsupilami kết bạn với chú vượn Maurice, chống lại những âm mưu phá hoại rừng rậm. Đến năm 2000, loạt phim từ Pháp chính thức ra mắt với 26 tập, bám sát nguyên tác và nhấn mạnh cuộc sống gia đình của Marsupilami trong rừng hơn. Nội dung hài hước, nhân vật dễ thương cùng thông điệp bảo vệ môi trường đã giúp dự án trở thành hiện tượng toàn cầu.

Tại Việt Nam, đó cũng là bản phim Marsupilami được biết đến rộng rãi. Phim được chiếu trên truyền hình vào khoảng năm 2000, "gây sốt" nhờ tính giải trí cao. Trên mạng xã hội, nhiều thế hệ khán giả thú nhận lớn lên cùng những nhân vật độc đáo này, và không ít lần chia sẻ lại phim trên các hội nhóm.

Thêm vào đó, thành công của loạt phim còn góp phần giúp truyện tranh gốc bùng nổ danh tiếng, được tiêu thụ hơn 3 triệu bản trên toàn thế giới và trở thành một trong những thương hiệu truyện tranh Bỉ nổi tiếng nhất. Sau hơn 7 thập kỷ tồn tại, Marsupilami đã chứng minh sức sống bền bỉ qua hàng loạt chuyển thể từ hoạt hình, trò chơi và không thể thiếu quà lưu niệm.

Trong năm 2026, ký ức tuổi thơ về Marsupilami tiếp tục sống dậy trên màn ảnh rộng. Phiên bản điện ảnh của đạo diễn Philippe Lacheau đến từ Pháp kể về hỗn loạn khi một chú Marsupilami con được vận chuyển trên du thuyền, dẫn đến những tình huống dở khóc dở cười. Tại Việt Nam, phim dự kiến khởi chiếu vào ngày 24/4/2026, nhanh chóng nhận được sự chú ý của đông đảo người xem Việt trên mạng xã hội.