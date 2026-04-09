Cảnh báo “Trái Đất mất cân bằng năng lượng”: Ảnh hưởng ra sao đến mùa Hè tới?

HHTO - Tổ chức Khí tượng Thế giới đã lần đầu tiên nhấn mạnh vấn đề “Trái Đất mất cân bằng năng lượng”. Điều này có nghĩa là gì và có thể ảnh hưởng ra sao đến thời tiết, đặc biệt là thời tiết mùa Hè 2026?

Trong một báo cáo mới về Khí hậu toàn cầu, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) đã xác nhận rằng năm 2015 - 2025 là 11 năm nóng kỷ lục.

WMO còn nhấn mạnh một khái niệm ít quen thuộc: Sự “mất cân bằng năng lượng Trái Đất”, theo thông tin của HKO (Đài Thiên văn Hong Kong, Trung Quốc). HKO viết, đây là lần đầu tiên WMO đưa “Cân bằng năng lượng Trái Đất” thành một chỉ số quan trọng về khí hậu.

Trái Đất đã trải qua một thập kỷ nóng nhất trong lịch sử. Ảnh minh họa: TPO.

Nói một cách đơn giản, Trái Đất luôn nhận năng lượng từ Mặt Trời và tỏa nhiệt trở lại không gian. Khí hậu của Trái Đất được quyết định bởi sự cân bằng tinh tế giữa dòng “cho” và dòng “nhận” này, theo NASA (Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ). Khi hai dòng này gần bằng nhau, khí hậu tương đối ổn định.

Nhưng hiện nay, bức xạ Mặt Trời đi vào Trái Đất lớn hơn lượng thoát ra, và mức mất cân bằng đang là cao nhất kể từ khi được theo dõi vào những năm 1960, theo HKO. Phần “dư” này không biến mất, mà “mắc kẹt” lại và khiến Trái Đất nóng lên.

Theo nghiên cứu chung của NASA và NOAA (Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ), thì nguyên nhân một phần do hoạt động của con người và có thể một phần là sự biến đổi nội tại tự nhiên trong hệ thống Trái Đất.

Hình minh họa đơn giản về sự mất cân bằng năng lượng Trái Đất: Năng lượng đến Trái Đất lớn hơn năng lượng thoát ra. Ảnh: Học viện Khoa học California.

Điều đáng chú ý là khoảng 90% năng lượng dư cuối cùng đều tập trung ở đại dương, theo NASA, khiến nhiệt độ đại dương tăng, từ đó lại dẫn tới việc bão mạnh có thể xuất hiện thường xuyên hơn, khác thường hơn. Như trường hợp bão Maila - thuộc top bão mạnh nhất 2026 tính đến thời điểm này - đã xuất hiện ở vùng biển chưa từng có bão mạnh.

Ngoài ra, khi Trái Đất liên tục tích nhiệt, nhiệt độ trung bình toàn cầu sẽ tăng dần. Hệ quả dễ thấy là các kỷ lục nhiệt độ xuất hiện dày hơn, mùa Đông thì ấm hơn còn mùa Hè thì hay có các đợt nắng nóng kéo dài rồi lại mưa lớn cực đoan. Mùa Hè 2026 cũng được dự báo sẽ có nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm và các đợt nóng có thể kéo dài hơn.



NASA và NOAA cho rằng, nếu tình trạng mất cân bằng năng lượng Trái Đất tiếp diễn thì những thay đổi khí hậu lớn hơn so với những gì đang xảy ra là hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.