Ảnh chụp nhật thực từ Artemis II gây chú ý, một phim Việt bất ngờ được nhắc tên

Dương Kiều

HHTO - Nhật thực nhìn từ ngoài không gian chắc chắn khác biệt so với góc nhìn từ Trái Đất, và phi hành đoàn Artemis II đã chứng minh được điều đó.

Từ sứ mệnh Artemis II đang gây xôn xao dư luận toàn cầu vừa qua, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA đã công bố loạt hình ảnh mới ghi lại khoảnh khắc Trái Đất "lặn" hiếm thấy, cùng với đó là hiện tượng nhật thực được chụp trong chuyến bay ngang qua Mặt Trăng.

Nhật thực được chụp từ ngoài vũ trụ của sứ mệnh Artemis II. Ảnh: NASA

Ảnh được chụp vào ngày 6/4 cho thấy loạt ảnh thú vị về hiện tượng nhật thực ngoài không gian. Trong một bức ảnh, tàu vũ trụ Orion trong chuyến bay ngang qua Mặt Trăng của phi hành đoàn Artemis II ghi lại hiện tượng nhật thực toàn phần, chỉ có một phần Mặt Trăng hiển thị trong khung hình vì nó che khuất hoàn toàn Mặt Trời.

Tuy vậy, người xem vẫn có thể thấy được quầng sáng mờ của Mặt Trời xung quanh rìa Mặt Trăng. Trên không gian, phi hành đoàn có thể quan sát hiện tượng này trong gần 54 phút, lâu hơn so với khi trải nghiệm trên Trái Đất.

Mặt Trăng che khuất Mặt Trời nhưng vẫn để lộ quầng sáng mờ tuyệt đẹp. Ảnh: NASA

Ngoài hình ảnh nhật thực, các tư liệu khác về Trái Đất và mặt trăng từ sứ mệnh Artemis II được NASA đăng tải chi tiết, nhận về tương tác khủng trên mạng xã hội. Hình ảnh Trái Đất "lặn" trong không gian, lấp ló đằng sau Mặt Trăng được phi hành đoàn chụp lại và gửi về, mang đến góc nhìn thú vị và độc đáo.

Phi hành đoàn lần này cũng lập kỷ lục về chuyến bay có người lái xa nhất từ Trái Đất ra không gian từng được ghi nhận, vượt qua thành tích của nhiệm vụ Apollo 13 vào năm 1970. Bốn thành viên của Artemis II tiếp cận Mặt Trăng ở khoảng cách 6545 km, được so sánh như một quả bóng rổ đặt cách một cánh tay khi xuất hiện trước mắt của các phi hành gia. Nhóm sứ mệnh năm 2026 cũng là những người đầu tiên nhìn thấy phía xa của Mặt Trăng bằng mắt thường.

Hình ảnh Mặt Trăng và Trái Đất "tương tác" nhau tuyệt đẹp. Nguồn: NASA

Dưới phần bình luận, cư dân mạng bày tỏ sự thích thú và bất ngờ trước một góc nhìn mới về nhật thực, nhờ vào bộ ảnh và dữ liệu đến từ sứ mệnh Artemis II lần này. Đặc biệt trên mạng xã hội Việt, một bộ phim được nhắc đến đó là Hẹn Em Ngày Nhật Thực do Hoa hậu Đoàn Thiên Ân và nam diễn viên Khương Lê đóng chính. Một số người đùa rằng nhật thực đã xuất hiện, vậy thì Thiên và Ân (cặp đôi chính của phim) đã có thể gặp nhau thay vì chia xa như kết phim.

Bộ phim Hẹn Em Ngày Nhật Thực bỗng được nhắc đến hài hước.
Dương Kiều
