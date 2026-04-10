Miền Bắc sẽ có mưa dông sau khi nắng nóng kết thúc, Hà Nội có thể mưa hôm nào?

Thục Hân
HHTO - Dự báo khi đợt nắng nóng hiện tại kết thúc, ở miền Bắc sẽ có mưa rào, dông ở nhiều nơi. Vậy khi nào nắng nóng chấm dứt, và hôm nào Hà Nội có thể mưa?

Nắng nóng vẫn tiếp diễn ở miền Bắc. Tuy nhiên, ở Hà Nội dù các buổi chiều rất oi, rất nóng, nhưng ít ra buổi sáng và tối, đêm thì trời cũng dịu, không đến nỗi như nhiều đợt nóng giữa mùa Hè, khi nóng cả ngày lẫn đêm.

Thế nhưng vào buổi trưa, chiều ở Hà Nội mà phải ra ngoài trời thì ai cũng thấy oi bức, mệt mỏi, có những người còn chóng mặt, nhức đầu. Chiều nay, 10/4, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội vẫn khoảng 41 - 42oC. Như vậy là chẳng thay đổi gì so với mấy ngày gần đây.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 10/4. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, GFS.

Vậy miền Bắc cứ nóng thế này đến bao giờ?

Dự báo từ khoảng ngày 14 - 15/4, nắng nóng sẽ kết thúc ở miền Bắc, mặc dù không mát hẳn nhưng sẽ đỡ tình trạng nóng oi như hiện tại. Từ khoảng ngày 16/4, nhiều nơi ở miền Bắc có mưa rào, dông. Ở Hà Nội, mưa có thể bắt đầu từ ngày 16/4 hoặc 17/4.

Mặc dù dự báo là ở Hà Nội chủ yếu chỉ mưa nhỏ, rải rác trong 1 - 2 ngày, nhưng nhiệt độ sẽ giảm đáng kể, nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong ngày có thể chỉ xấp xỉ 35oC, đỡ nóng hơn rất nhiều.

Dự báo miền Bắc có mưa diện rộng vào ngày 17/4 (những con số trong hình là lượng mưa trong khoảng 3 giờ). Ảnh: Ventusky, ECMWF.

Đây là dự báo khá xa nên thực tế có thể còn thay đổi, nhưng hiện tại hầu hết các mô hình lớn đều thống nhất trong dự báo là Hà Nội hết nắng nóng và giảm nhiệt vào thời điểm như trên, nên độ chắc chắn tương đối cao.

Còn từ giờ đến lúc đó ở Hà Nội vẫn cứ nóng và oi, người dân lưu ý uống nhiều nước cả ngày và ra ngoài nên có đồ che chắn nóng.

#thời tiết Hà Nội #nhiệt độ Hà Nội #thời tiết miền bắc #nắng nóng miền Bắc #Hà Nội nắng nóng đến bao giờ #Hà Nội nắng nóng #bao giờ Hà Nội mưa #bao giờ nắng nóng kết thúc #Hà Nội mưa dông

