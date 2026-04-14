Phần Lan phạt giao thông theo thu nhập: Chạy quá tốc độ, có người bị phạt 4 tỷ

HHTO - Một doanh nhân Phần Lan đã bị phạt số tiền gần 4 tỷ đồng do một lỗi là chạy quá tốc độ. Số tiền phạt lớn như vậy là vì ở Phần Lan có quy định phạt vi phạm giao thông dựa trên thu nhập của người vi phạm.

Ông Anders Wiklöf, 79 tuổi, là một trong những doanh nhân giàu có nhất ở Phần Lan. Có lẽ vì luôn bận rộn nên ông lại khá thiếu tập trung khi lái xe - và điều này khiến ông phải nộp những khoản tiền phạt không nhỏ.

Mới đây, ông Wiklöf đã bị cảnh sát ghi nhận là lái xe với tốc độ 59 km/h ở khu vực giới hạn tốc độ 30 km/h tại Åland. Tại Phần Lan, lỗi chạy quá tốc độ giới hạn từ 20 km/h trở lên bị coi là vi phạm nghiêm trọng luật giao thông. Đáng chú ý nữa là ở đây, người vi phạm bị phạt dựa trên thu nhập hằng ngày của họ chứ không phải có mức phạt chung cho tất cả. Như vậy, với cùng một lỗi vi phạm, người có thu nhập càng cao thì bị phạt càng nhiều.

Và thế là ông Wiklöf - với mức thu nhập cao ngất - đã bị phạt 120.000 euro (khoảng 3,7 tỷ đồng) vì lỗi chạy quá tốc độ 29 km/h.

Ông Wiklöf trong chiếc xe Bentley mà ông đã vài lần chạy quá tốc độ. Ảnh: Joakim Holmstrom.

Bị phạt như vậy nhưng doanh nhân này vẫn tự nhận là mình may mắn khi còn được giữ bằng lái. Chứ nếu ông lái xe nhanh hơn một chút nữa thôi, để quá tốc độ giới hạn 30 km/h là sẽ bị tước bằng.

“Tôi đã phạm sai lầm, tôi chấp nhận bị phạt và không còn gì để nói nữa” - ông Wiklöf nói với tờ báo Nya Åland. Ông nói về khoản phạt khổng lồ mà đơn giản như không!

Điều thú vị là đây không phải sai lầm tốn kém đầu tiên của ông Wiklöf. Năm 2023, ông đã bị phạt một khoản tương tự rồi, và chính ông thừa nhận rằng tổng số tiền bị phạt vì chạy quá tốc độ của ông đã lên đến khoảng 400.000 euro (hơn 12 tỷ đồng).