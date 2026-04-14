Người trẻ nói về những công việc không đại trà: Từ giao báo giấy đến "giải mã" AI

HHTO - Bên cạnh nhiều nghề nghiệp phổ biến được hình dung rõ ràng như giáo viên, kế toán đang được người trẻ theo đuổi thì những công việc có tên gọi mới toanh cũng bắt đầu ra đời phục vụ đời sống ngày càng phát triển như trị liệu tâm lý bằng nghệ thuật, kiểm duyệt chất lượng ngôn ngữ của ChatGPT.

Vừa qua, một bài đăng trên mạng xã hội Threads - đi tìm "lời giải" cho thắc mắc "công việc ngách và hiếm đến mức bạn nói tên công việc ra cũng không biết bạn làm gì" đã thu hút gần 820K lượt xem, hơn 16K lượt thích và gần 2K bình luận. Nhiều netizen đã gọi tên và phân tích chi tiết một số ngành "hiếm thấy khó tìm" giữa thị trường việc làm rộng lớn.

Các công việc được "đẻ" ra theo nhánh nhỏ thường sẽ tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, tâm lý, xã hội, nghệ thuật - theo nhu cầu phát triển của con người. Bên cạnh đó, vẫn còn một số nghề tưởng chừng đã mai một lại đang được người trẻ âm thầm gìn giữ.

Nghề "cha truyền con nối"

Trong phần dẫn chứng từ chủ bài đăng, bạn cho biết "nể" một người quen làm công việc phục hồi sách xưa bị cũ nát. Bạn kể: "Nghe tên thì có thể hiểu cơ bản đó là gì, nhưng được nhìn trực tiếp quá trình chị ấy làm mới thấy nó cuốn và hay tới mức nào". Một bạn khác phân tích thêm, để "hồi sinh" sách cổ làm phải rất kỹ vì bây giờ đụng vào là nó dễ rụng rời, phải ngâm hóa chất rồi ngồi nhập lại các nội dung.

Chia sẻ của một bạn nam về nghề giao báo khiến nhiều người bất ngờ: "Công việc của tui là đi giao báo, y như phim nước ngoài đi ngang thẩy tờ báo vô nhà vậy á. Tui chạy xe máy, làm từ 5h30 sáng tới 7h30 là xong. Vừa giao báo cho các sạp bán, vừa giao bán lẻ cho các cơ quan, trường học, nhà riêng". Dẫu vậy, bạn cũng trăn trở trước hiện thực "hết người đọc báo giấy" và phải đối diện với nguy cơ nghề bị "xóa sổ" sau 15 năm nối nghiệp ba.

Nghề sản xuất compa - với hình mẫu truyền thống gắn liền với nhiều thế hệ học sinh.

Làm đồ thủ công

Sưu tầm art toy (đồ chơi nghệ thuật) đã và đang là trào lưu được giới trẻ yêu thích. Bắt kịp xu hướng, một ngách liên quan được bạn trẻ khai phá: Làm dịch vụ trang trí hộp đựng art toy.

Art toy thêm sinh động, lộng lẫy khi được "đóng hộp". Ảnh: nhanatheart

"Mình làm đèn thủ công giấy Dó, cũng có người đã từng làm nhưng vẫn chỉ là số ít người đam mê ánh sáng kết hợp với văn hoá truyền thống Việt Nam" - bạn tâm huyết chia sẻ về nghề.

Ảnh: @dolight.co

"Mạch ngầm" giới nghệ thuật

Nhiều tín đồ xem phim thuyết minh vỡ lẽ về một khâu giúp trải nghiệm xem phim tốt hơn: "Hồi xưa tui làm nghề edit kịch bản thuyết minh, tức là đã có người dịch rồi, việc của tui là biên tập lại sao cho lời thoại nó không dài dòng, hợp với khuôn miệng diễn viên. Tui cứ ngồi xem phim xong lầm rầm thuyết minh để biên tập lại kịch bản. Làm anime thì dễ, phim người đóng khó hơn. Điểm cộng là được xem phim nhiều, lương OK. Điểm trừ là phim nào chán thì việc chán".

"Mình làm thiết kế thumbnail (hình ảnh thu nhỏ) cho tất cả các loại nhạc, phim, đài, ở đủ mọi thể loại nội dung cho YouTube. Đơn đặt hàng đến từ các nước như Mỹ, Tây Ban Nha, Hàn, Nhật,… mỗi tháng khoảng vài ngàn cái, kiếm được khoảng vài ngàn đôla" - chia sẻ từ một bạn trên Threads.

Một bí mật về quy định bản quyền âm nhạc được phát tại siêu thị, nhà hàng.

Can thiệp sức khỏe tinh thần

Một người dùng bóc tách về thuật ngữ của nghề đang làm: "Mình làm Float Therapy - Liệu Pháp Cách Ly Giác Quan. Đại loại mình cho mọi người vào trạng thái không trọng lực, sau đó ngắt đi mọi tín hiệu từ âm thanh, ánh sáng và cảm giác để não bộ vào trạng thái nghỉ ngơi thực sự, từ đó giải tỏa căng thẳng cho cả cơ thể, tâm trí và tâm linh".

Nhiều ngách trong ngành tâm lý﻿ học.

Một chia sẻ khác khiến netizen hứng thú: "Ngách của mình không quá mới nhưng ít thấy, liên quan khoa học nhận thức: Nghiên cứu và Phát triển Trí thông minh. Mình hiện làm việc với các bạn nhỏ cấp 1, cấp 2, dẫn dắt các bạn bằng phương pháp tư duy để các nâng khả năng tư duy từ kém lên tốt (không phải dạy học). Ngách này thường được cộng đồng nghiên cứu khoa học về nhận thức và giáo dục quan tâm".

1001 ngách về công nghệ

Một bình luận nhận về hơn 4,4K thả tim khi tiết lộ về công việc "đọc vị" ChatGPT: "Mình là người kiểm duyệt chất lượng ngôn ngữ cho các mô hình LLM lớn. Dự án hiện tại của mình là ChatGPT. Tất cả những nội dung bằng tiếng Việt mà bạn đã tiếp xúc khi dùng ChatGPT đều đã qua sự kiểm duyệt của mình". Bạn cho biết bản thân đã có khoảng 10 năm làm trong ngành dịch thuật và kiểm định chất lượng dịch thuật, từng kiểm định chất lượng ngôn ngữ cho Spotify, Pinterest, hệ thống game online Steam, và Meta AI (Facebook).

Người đứng sau những phông chữ xịn xò trên CapCut chia sẻ.

Netizen "gỡ rối" về công việc chuyển sóng điện thoại giữa các quốc gia: "Mình làm chuyển vùng quốc tế (roaming), làm việc với các nhà mạng trên thế giới để thuê bao có thể dùng "ké" mạng khi đi ra nước ngoài mà không cần thay sim. Trung bình mỗi đất nước có 3 - 4 nhà mạng, mỗi nhà mạng có khoảng 5 người làm roaming hoặc thậm chí ít hơn. Trước mình làm nhà mạng, xong mới được chuyển sang team quốc tế và làm roaming là mới biết có ngành này, mà tài liệu đào tạo cũng không có, toàn là tự học tự hỏi nhau thôi".

Thêm những công việc thú vị mà trước nay ít người biết.

Người phục vụ xã hội

"Ngách của mình là Compliance Social Responsibility, tiếng Việt là trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, chịu trách nhiệm về luật, an toàn, lao động (áp bức bóc lột), trách nhiệm về môi trường. Mấy dự án marketing bảo vệ môi trường của mấy hãng giày (có khi bạn đang mang) là do mình làm đó" - "+1 nghề" khiến dân mạng mở mang tầm nhìn.