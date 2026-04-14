Hà Nội có thể đã kết thúc nắng nóng, tháng 4 còn đợt nóng nào nữa không?

Thục Hân
HHTO - Nhiệt độ Hà Nội có thể xuống dưới ngưỡng nắng nóng ngay từ hôm nay, hoặc nếu chậm hơn là ngày mai. Nhiệt độ giảm dần. Vậy từ giờ đến hết tháng 4, Hà Nội còn đợt nắng nóng nào tương tự không?

Khi nhiệt độ cao nhất trong ngày (ký hiệu là Tx) ở một địa phương từ 35oC trở lên (thực đo) thì gọi là nơi đó có nắng nóng. Theo một số mô hình dự báo lớn thì hôm nay, Tx ở Hà Nội sẽ xuống dưới 35oC, tức là "thoát" ngưỡng nắng nóng.

Tuy nhiên, nếu nhiệt độ chỉ xuống dưới 35oC một chút xíu và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời vẫn cao thì cảm giác giữa nắng nóng và không nắng nóng cũng rất ít khác biệt.

Ở Hà Nội hôm nay chính là như vậy, dù Tx trên hay dưới 35oC thì nhiệt độ cảm nhận buổi chiều vẫn là khoảng 41oC, vẫn nóng oi.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 14/4. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Như đã đề cập trong các bản tin trước, dự báo nhiệt độ Hà Nội sẽ giảm rõ hơn từ ngày 15/4 và mưa, dông có thể bắt đầu xuất hiện từ 16/4 hoặc 17/4.

Vậy sau đó, trong tháng 4 Hà Nội còn đợt nắng nóng nào tương tự đợt đang/ vừa diễn ra không?

Hiện tại phần lớn các mô hình đều dự báo là không. Cụ thể là sau đợt này, Hà Nội có xu hướng mát hơn nhiều. Tất nhiên, cảm nhận nóng hay mát thì cũng tùy thuộc mỗi người, chẳng hạn có người khi 32oC vẫn thấy nóng. Tuy nhiên, từ giờ đến cuối tháng thì khả năng lớn là Hà Nội không có đợt nắng nóng nào nữa (tức là không có Tx từ 35oC trở lên).

Ngày 17/4 hoặc 18/4 (có sự chênh lệch trong dự báo của các mô hình), dự báo Tx ở Hà Nội xuống dưới 30oC. Ảnh: Ventusky, ICON.

Trong vài ngày tới, nhiệt độ giảm và thời tiết bắt đầu thay đổi nên có thể xuất hiện những hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, lốc, gió giật, mưa đá, sấm sét; vì vậy, người dân nếu đang ở ngoài mà thấy mưa to, dông gió thì nên nhanh chóng tìm chỗ trú, không cố đi tiếp trên đường.

Thục Hân
