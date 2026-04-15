Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Miền Bắc sắp đón mưa giải nhiệt chấm dứt những ngày nắng nóng bất thường

Linh Lê

HHTO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt nắng nóng diện rộng đang suy yếu và sẽ chấm dứt trên hầu hết cả nước từ ngày 16/4, thay vào đó là mưa rào và dông xuất hiện ở nhiều khu vực.

Mưa dông gia tăng trên diện rộng

Năm nay nắng nóng xuất hiện sớm hơn so với trung bình nhiều năm ở hầu hết các khu vực. Trong đó, mức nhiệt trên 41°C ghi nhận tại miền Trung vào đầu tháng 4 là mức cao hiếm gặp trong khoảng 10 năm trở lại đây, dù chưa vượt kỷ lục từng ghi nhận vào tháng 4/2024.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong giai đoạn từ đêm 15/4 đến ngày 23/4, thời tiết các khu vực có nhiều biến động. Tại khu vực Tây Bắc Bộ, nắng nóng chỉ còn xuất hiện cục bộ. Từ chiều tối 16-17/4 và 18-20/4, khu vực này có mưa rào rải rác, có nơi mưa to kèm dông.

mua-lon-o-mien-bac-tu-dem-nay-1747797250416114850829jpeg.jpg
(Ảnh minh họa từ Internet)

Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi trong nhiều ngày. Riêng các khoảng thời gian từ chiều tối 16-17/4 và 18-19/4, mưa có xu hướng gia tăng, cục bộ có nơi mưa to.

Từ Thanh Hoá đến Huế, nắng nóng có khả năng dịu dần từ ngày 17/4. Trong đó, khu vực phía Bắc như Thanh Hoá đến Hà Tĩnh từ chiều tối 16/4 đến ngày 17/4 có mưa rào và dông rải rác.

Tại Đà Nẵng và khu vực phía Đông từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, đợt nắng nóng gay gắt cũng có thể chấm dứt từ ngày 17/4.

Ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Đặc biệt, từ đêm 15 đến 17/4, mưa dông có xu hướng xuất hiện rải rác.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm và xu hướng nắng nóng quay lại

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các đợt mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần chủ động phòng tránh.

anh-man-hinh-2026-04-14-luc-173859.png
Hà Nội hạ nhiệt rõ rệt trong những ngày tới.

Dù nắng nóng tạm thời kết thúc, nhưng từ nửa cuối tháng 4 sang đầu tháng 5, nắng nóng được dự báo sẽ quay trở lại và có xu hướng gia tăng trên diện rộng. Số ngày nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ trên 37°C, có thể nhiều hơn trung bình nhiều năm, tập trung chủ yếu ở Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hoá đến Huế.

Bên cạnh đó, đây cũng là giai đoạn chuyển mùa tại các tỉnh vùng núi phía Bắc, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Do đó, mưa rào và dông sẽ xuất hiện xen kẽ, tiềm ẩn nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan.

hht1479-coverfb.jpg
Linh Lê
Theo Trung tâm dự báo KTTV Trung ương
