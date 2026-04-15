Những điều đáng học hỏi từ phát biểu của Đại sứ Đỗ Hùng Việt tại Liên Hợp Quốc

HHTO - Phát biểu của Đại sứ Đỗ Hùng Việt trong sự kiện "Phụ nữ vượt qua rào cản" (Women Breaking Barriers) đang được nhiều bạn trẻ chia sẻ trở lại vì có nhiều điểm đáng học hỏi.

Cuối tháng 3, Phái đoàn Việt Nam cùng các Phái đoàn Thụy Điển, Uruguay, tổ chức RISE và Sáng kiến Spotlight phối hợp tổ chức sự kiện “Phụ nữ vượt qua rào cản”, đánh dấu kết thúc “Tháng Phụ nữ” tại Liên Hợp Quốc.

Nhân vật chính trong video đang được nhiều bạn trẻ truyền tay nhau những ngày gần đây là Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, người phát biểu tại sự kiện này.

Trái với suy nghĩ nội dung mang tính ngoại giao đa phương khô khan, bài phát biểu của ông tại sự kiện Women Breaking Barriers (Phụ nữ vượt qua rào cản) đã xóa bỏ định kiến, truyền cảm hứng cho giới trẻ về cả tư duy lẫn phong thái.

Bài phát biểu của Đại sứ Việt Nam được dịch lại và đang gây sốt trên MXH.

Trong bài phát biểu, Đại sứ Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh rằng việc “phá bỏ rào cản” không chỉ dừng ở những thành tựu mang tính biểu tượng, mà quan trọng hơn là phải bảo đảm cơ hội bình đẳng thực chất cho phụ nữ và trẻ em gái. Đại sứ khẳng định bình đẳng giới là trách nhiệm chung của toàn xã hội, cần sự tham gia của tất cả mọi người thông qua những hành động cụ thể, bền bỉ.

Bài phát biểu của Đại sứ Đỗ Hùng Việt. - Nguồn video: Fanpage VIỆT’s Bamboo - Focus Đại sứ Đỗ Hùng Việt

Một trong những điều giúp bài phát biểu được lan tỏa mạnh mẽ là trình độ tiếng Anh của Đại sứ Đỗ Hùng Việt. Không chọn cách nói hào nhoáng hay dùng những thuật ngữ khó, ông ghi điểm tuyệt đối bằng cách phát âm điềm đạm, rõ ràng.

Cách ông ngắt nghỉ giữa các câu và từ cần nhấn mạnh giúp phần trình bày trở nên cuốn hút, khiến nhiều người không khỏi thán phục. Không ít bạn trẻ nhận định một bài phát biểu hay không nhất thiết phải dựa vào những từ ngữ "đao to búa lớn". Đôi khi, ngôn từ giản dị giúp bài phát biểu dễ tiếp cận được nhiều đối tượng hơn và chính sự giản dị đi cùng phong thái tự tin lại tạo nên sức thuyết phục mạnh mẽ hơn.

Từ cách phát biểu của Đại sứ Đỗ Hùng Việt, nhiều bạn trẻ nhận ra rằng không cần áp lực phải nói nhanh hay giống hệt người bản xứ mới là tốt, thay vào đó là tập trung làm chủ và truyền tải trọn vẹn thông điệp của mình. Không cần nói quá to, không cần có cử chỉ quá khích, nhưng từng câu chữ đều có sức nặng và sự thuyết phục tuyệt đối.

Sự tinh tế của Đại sứ Đỗ Hùng Việt còn nằm ở cách ông "phá băng" bầu không khí nghiêm nghị bằng cách mở đầu duyên dáng. Đại sứ kể một câu chuyện nhỏ về gia đình, ví von bản thân phát biểu sau nữ ca sĩ Audrey Nuna giống như việc ông muốn "xin vợ và 3 con gái" thêm đoạn ông hát "Twinkle twinkle little star" (một bài hát thiếu nhi đáng yêu) vào sau siêu hit Golden (một bản nhạc sôi động hơn hẳn) - nhạc phim K-Pop Demon Hunters). Sự chuyên nghiệp không nhất thiết phải đi kèm với cách diễn đạt nghiêm túc đến cứng nhắc, và một chút khiêm tốn xen lẫn hài hước luôn là "vũ khí" lợi hại để chiếm trọn sự chú ý của người nghe.

Phong thái của Đại sứ Đỗ Hùng Việt được coi là hình mẫu mà giới trẻ luôn tìm kiếm - những người có thể vừa hóm hỉnh vừa cực kỳ bản lĩnh. Khi bạn có đủ tri thức và sự điềm đạm, mọi người sẽ tự khắc lắng nghe. Đó mới là cách "phá bỏ rào cản" thuyết phục nhất mà chúng ta có thể học hỏi.