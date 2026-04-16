Đổi điện thoại mới, nếu không xác thực trong bao nhiêu lâu sẽ bị khóa SIM?

Thục Hân
HHTO - Khi chuyển SIM sang điện thoại mới, người dùng cần xác thực khuôn mặt lại. Việc này cần được hoàn thành trong thời gian bao nhiêu lâu để tránh bị tạm dừng dịch vụ, sau đó là khóa SIM?

Theo Báo Điện tử Chính phủ, từ ngày 15/6/2026, khi người dùng chuyển sang thiết bị mới thì phải thực hiện xác thực lại thông tin thuê bao di động (xác thực SIM chính chủ) bằng sinh trắc học.

Vậy khi đổi điện thoại thì người dùng có bao nhiêu thời gian để hoàn tất việc xác thực lại này?

Theo Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học Công nghệ, được ban hành ngày 31/3/2026, thì trong thời gian tối đa 02 giờ kể từ thời điểm thuê bao có hoạt động thay đổi thiết bị so với thiết bị đã gắn số thuê bao sử dụng dịch vụ viễn thông trước đó, doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ triển khai biện pháp rà soát, phát hiện và tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi (gọi điện thoại, gửi tin nhắn SMS đến số thuê bao di động khác), đồng thời thông báo yêu cầu thuê bao thực hiện lại xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt.

Thông báo yêu cầu xác thực thuê bao khi lắp SIM vào thiết bị mới
Trích Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học Công nghệ. (Ảnh chụp màn hình).

Tức là, khi đổi điện thoại, người dùng cần xác thực lại thuê bao trong vòng 02 giờ kể từ khi lắp SIM vào máy mới để tránh bị tạm dừng dịch vụ (trước hết là chiều đi).

Nếu đã bị tạm dừng dịch vụ chiều đi, người dùng cần hoàn tất xác thực lại trong tối đa 30 ngày, nếu không sẽ bị tạm dừng dịch vụ cả hai chiều. Nếu người dùng vẫn tiếp tục không xác thực lại thì sau 5 ngày tiếp theo sẽ bị thanh lý hợp đồng và chấm dứt cung cấp dịch vụ.

Việc xác thực SIM chính chủ khi đổi điện thoại có thể được thực hiện qua ứng dụng VNeID, hoặc ứng dụng của nhà mạng, hoặc tại điểm giao dịch của nhà mạng. Các ứng dụng sẽ nhận biết được là người dùng đang sử dụng thiết bị mới và sẽ yêu cầu xác thực, tương tự như việc các ứng dụng ngân hàng hiện tại vẫn yêu cầu người dùng xác thực sinh trắc học lại khi đổi điện thoại.

Người dùng thực hiện xác thực khuôn mặt khi đổi điện thoại mới để tránh bị khóa SIM
Khi đổi điện thoại, người dùng nên chủ động kiểm tra thông báo từ nhà mạng hoặc ứng dụng liên quan để thực hiện xác thực sớm. Ảnh minh họa: Technomentary.

Nếu gặp lỗi hoặc không xác thực lại được khi đổi điện thoại, người dùng có thể liên hệ tổng đài của nhà mạng hoặc đến điểm giao dịch gần nhất để được hỗ trợ.

ft1479.jpg
