Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Công dân số

Google News

Hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động trong 3 ngày: Làm gì để sớm nhận được tiền?

Sơn Trần
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Từ năm 2025, ngành thuế triển khai hệ thống hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tự động, giúp rút ngắn đáng kể thời gian xử lý hồ sơ. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể nhận tiền hoàn thuế trong vòng 3 ngày nếu chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện.

Theo cơ quan thuế, hệ thống mới cho phép tự động tiếp nhận, kiểm tra và xử lý hồ sơ hoàn thuế điện tử. Với các trường hợp đủ điều kiện, thời gian giải quyết có thể chỉ còn 3 ngày làm việc, thay vì kéo dài từ vài tuần đến hằng tháng như trước đây.

Để được hoàn thuế nhanh, dữ liệu của người nộp thuế phải “sạch” và đồng bộ với hệ thống. Cụ thể, cá nhân cần đảm bảo đã nộp đủ số thuế phải nộp hoặc đã được đơn vị chi trả khấu trừ và nộp thay đầy đủ. Các thông tin về thu nhập, số thuế đã nộp, khoản giảm trừ… phải khớp với dữ liệu mà cơ quan thuế đang quản lý. Đồng thời, số tiền đề nghị hoàn không được vượt quá số liệu trên hệ thống.

Một điều kiện quan trọng khác là tài khoản ngân hàng nhận tiền hoàn thuế phải là tài khoản chính chủ, đã được xác minh. Trường hợp thông tin sai lệch, thiếu dữ liệu hoặc còn nghĩa vụ thuế chưa hoàn thành, hồ sơ sẽ không được xử lý tự động mà chuyển sang kiểm tra thủ công, kéo dài thời gian giải quyết.

etaxmobile-16488976779991597221291.jpg
(Ảnh minh họa từ Internet)

Cơ quan thuế cũng khuyến nghị người dân nên chủ động rà soát kỹ thông tin trước khi nộp hồ sơ. Những nội dung cần kiểm tra bao gồm thông tin cá nhân, mã số thuế, người phụ thuộc, tổng thu nhập, số thuế đã khấu trừ và các khoản giảm trừ gia cảnh. Việc đối chiếu với dữ liệu dân cư và đảm bảo không còn nợ thuế từ các năm trước sẽ giúp hạn chế tối đa việc hồ sơ bị “treo”.

Quy trình hoàn thuế hiện nay được thực hiện hoàn toàn trực tuyến. Người nộp thuế chỉ cần đăng nhập vào hệ thống thuế điện tử hoặc ứng dụng eTax Mobile để kiểm tra tờ khai gợi ý do hệ thống tự động tổng hợp. Nếu thông tin chính xác, người dùng có thể xác nhận và gửi hồ sơ ngay. Trường hợp phát hiện sai sót, cần chỉnh sửa và bổ sung trước khi nộp.

khai-nop-thue-ho-kinh-doanh-qua-etax-mobile-1-2111091033.png

Dù hạn cuối quyết toán thuế thu nhập cá nhân thường rơi vào cuối tháng 4 và việc nộp chậm không bị xử phạt, song cơ quan thuế khuyến cáo nên thực hiện sớm để tránh tình trạng quá tải hệ thống. Nộp hồ sơ sớm cũng đồng nghĩa với việc được xử lý nhanh hơn và sớm nhận tiền hoàn thuế.

Việc áp dụng hoàn thuế tự động được đánh giá là bước tiến lớn trong cải cách thủ tục hành chính, giúp giảm đáng kể thời gian và công sức cho người dân. Tuy vậy, để hưởng lợi từ cơ chế này, yếu tố quan trọng nhất vẫn là đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của dữ liệu ngay từ đầu.

Các bước hoàn thuế trên eTax Mobile

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng

Mở app eTax Mobile -> Đăng nhập bằng: Mã số thuế (thường là số Căn cước); nhập Mật khẩu hoặc OTP

Bước 2: Chọn chức năng quyết toán thuế

Tại màn hình chính: Chọn “Quyết toán thuế TNCN” -> Tiếp tục chọn “Lập tờ khai quyết toán”.

Bước 3: Kiểm tra tờ khai gợi ý

Hệ thống sẽ tự động hiển thị: Tổng thu nhập trong năm; Số thuế đã khấu trừ; Người phụ thuộc; Các khoản giảm trừ.

Bước 4: Chỉnh sửa thông tin (nếu có)

Nếu thấy sai, bạn cần: Sửa lại thu nhập hoặc số thuế; Bổ sung người phụ thuộc; Điều chỉnh thông tin cá nhân. Nếu không khớp dữ liệu sẽ không được hoàn tự động.

Bước 5: Chọn “Hoàn thuế”

Trong tờ khai, tích chọn “Đề nghị hoàn trả vào tài khoản ngân hàng”. Nhập hoặc kiểm tra: Số tài khoản; Ngân hàng; Chủ tài khoản (phải là tài khoản chính chủ).

Bước 6: Nộp tờ khai

Xác nhận thông tin -> Nhập mã OTP để ký điện tử -> Gửi hồ sơ

Bước 7: Theo dõi trạng thái hồ sơ

Sau khi nộp, vào mục “Tra cứu hồ sơ”. Xem tình trạng xử lý: Đã tiếp nhận/ Đang xử lý/ Đã hoàn.

Bước 8: Nhận tiền hoàn thuế

Nếu hồ sơ hợp lệ, tiền sẽ chuyển về tài khoản ngân hàng đã đăng ký. Trường hợp đủ điều kiện, có thể nhận trong 3 ngày làm việc

hht1479-coverfb.jpg
#hoàn thuế #thu nhập cá nhân #tự động #hệ thống thuế #thủ tục thuế #thời gian hoàn thuế #ngành thuế

Xem thêm

Cùng chuyên mục