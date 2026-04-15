Dùng nhiều SIM nhưng chỉ đăng ký VNeID một số điện thoại: Liệu có bị khóa SIM?

HHTO - Việc xác thực SIM chính chủ đang được nhiều người quan tâm. Một câu hỏi thường xuyên được đặt ra là: Nếu dùng nhiều SIM nhưng chỉ có một số điện thoại đã được dùng để đăng ký VNeID thì sao, liệu những SIM khác có bị khóa không?

Từ hôm nay, 15/4, người dùng điện thoại di động có thể tự xác thực thuê bao chính chủ qua ứng dụng VNeID, theo Báo điện tử Chính phủ. Việc này là để mỗi người có thể biết được các số thuê bao đang đứng tên mình, xác nhận những số mình đang sử dụng và bỏ các số không do mình đăng ký hoặc không dùng nữa.

Về việc xác thực thuê bao chính chủ qua VNeID, trên mạng xã hội, nhiều người đặt câu hỏi là họ chỉ dùng một số điện thoại để đăng ký VNeID, nhưng hằng ngày còn dùng cả các số điện thoại khác nữa, ví dụ có 2 - 3 SIM khác (tạm gọi là SIM phụ), thì những SIM đó có bị khóa không.

Theo hướng dẫn từ các nhà mạng, những SIM đó vẫn có thể sử dụng bình thường nếu đã được đăng ký chính chủ với nhà mạng (qua ứng dụng hoặc tại điểm giao dịch).

Dùng nhiều SIM điện thoại nhưng chỉ đăng ký một số với VNeID có bị khóa không
Có thể kiểm tra thông tin thuê bao chính chủ ngay trên ứng dụng của nhà mạng. Ảnh: HHT.

Còn nếu những SIM phụ chưa được xác thực với nhà mạng thì người dùng lưu ý đăng ký nếu muốn giữ số thuê bao. Nếu người dùng không chắc chắn là các SIM phụ đã được đăng ký chưa thì có thể gọi điện đến tổng đài của nhà mạng mà mình dùng, hoặc truy cập ứng dụng của nhà mạng đó để kiểm tra xem có được yêu cầu cập nhật thông tin gì không.

Và nếu các SIM phụ đều đã được đăng ký đúng các thông tin rồi (họ tên, ngày tháng năm sinh, số định danh cá nhân, ảnh khuôn mặt) thì người dùng vẫn có thể sử dụng bình thường. Khi các số điện thoại này cũng được đồng bộ trên VNeID (trong mục Số điện thoại) thì người dùng kiểm tra và xác nhận là được.

