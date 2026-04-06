Hơn 600 học sinh Thanh Hóa thử sức tại vòng Sơ loại đấu trường Toán quốc tế AIMO

HHTO - Ngày 5/4/2026, hơn 600 học sinh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tham gia vòng sơ loại trực tiếp của kỳ thi Toán quốc tế AIMO, diễn ra tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Fansipan. Đây là một trong những điểm thi có quy mô lớn, thu hút đông đảo thí sinh tham dự trong mùa giải năm nay.

Ngay từ sáng sớm, khu vực điểm thi đã trở nên sôi động khi phụ huynh đưa con đến làm thủ tục. Công tác tổ chức được triển khai bài bản, thí sinh được phổ biến quy chế trước khi bước vào phòng thi. Không khí bên ngoài có phần hồi hộp, trong khi bên trong phòng thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy định.

Một trong những điểm đáng chú ý của kỳ thi năm nay là đề thi được xây dựng theo chuẩn quốc tế, sử dụng tiếng Anh (có hỗ trợ song ngữ), yêu cầu học sinh không chỉ nắm chắc kiến thức Toán học mà còn có khả năng đọc hiểu và tư duy bằng ngoại ngữ. Cấu trúc đề thi có độ phân hóa cao, tập trung đánh giá năng lực logic, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề thay vì chỉ kiểm tra kỹ năng tính toán.

Theo ghi nhận, nhiều học sinh tham dự kỳ thi lần đầu nhưng vẫn thể hiện sự tự tin và chủ động. Các thí sinh đã dành thời gian ôn luyện từ sớm, làm quen với các dạng bài nâng cao cũng như đề thi các năm trước. Việc được tham gia một sân chơi mang tính quốc tế ngay tại địa phương được xem là cơ hội quý giá để các bạn nhỏ thử sức và đánh giá năng lực bản thân.

Đại diện ban tổ chức cho biết, việc mở rộng điểm thi trực tiếp tại Thanh Hóa trong năm nay nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho học sinh, giảm áp lực di chuyển, đồng thời lan tỏa phong trào học Toán theo định hướng phát triển năng lực. Đây cũng là một trong những địa phương có số lượng thí sinh đăng ký đông, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn đối với các kỳ thi học thuật quốc tế.

AIMO - Đấu trường Toán học châu Á là kỳ thi Toán học uy tín trong khu vực, thu hút khoảng 150.000 học sinh từ hơn 20 quốc gia tham gia mỗi năm. Kỳ thi năm học 2025 - 2026 được tổ chức qua nhiều vòng, trong đó vòng sơ loại diễn ra theo hình thức trực tuyến và trực tiếp tại một số địa phương; vòng chung kết quốc gia dự kiến tổ chức vào ngày 17/5/2026 tại Hà Nội và vòng chung kết quốc tế dự kiến diễn ra vào tháng 8/2026.

Không chỉ là nơi tranh tài, kỳ thi còn được xem là cơ hội để học sinh rèn luyện tư duy độc lập, bản lĩnh thi cử và khả năng hội nhập. Với nhiều thí sinh Thanh Hóa, việc mạnh dạn bước vào sân chơi AIMO đã là một bước “vượt chính mình”, mở ra những trải nghiệm học thuật ý nghĩa và tạo nền tảng cho các mục tiêu lớn hơn trong tương lai.