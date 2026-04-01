Từ ngày 1/4/2026, các ngân hàng sẽ bỏ tính năng chuyển khoản thông dụng này

HHTO - Từ ngày 1/4/2026, các ngân hàng tại Việt Nam sẽ chính thức ngừng hỗ trợ tính năng chuyển khoản bằng “nickname” (biệt danh tài khoản), buộc khách hàng phải sử dụng thông tin chuẩn như số tài khoản hoặc mã định danh theo quy định mới.

Đây là một thay đổi đáng chú ý trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, nhằm tăng cường tính chính xác và hạn chế rủi ro trong quá trình giao dịch.

Trước đây, một số ngân hàng cho phép người dùng thiết lập “nickname” để thay thế số tài khoản dài, giúp việc chuyển tiền trở nên thuận tiện hơn. Tuy nhiên, từ ngày 1/4/2026, hình thức này sẽ không còn được chấp nhận trên toàn hệ thống.

Điều này đồng nghĩa, nếu khách hàng vẫn nhập nickname khi chuyển khoản, giao dịch có thể không thực hiện được hoặc bị từ chối. Thay vào đó, người dùng cần sử dụng các thông tin chính xác như số tài khoản, số thẻ hoặc các phương thức định danh chuẩn khác do ngân hàng cung cấp.

Việc loại bỏ nickname được đánh giá là nhằm đảm bảo tính đồng nhất dữ liệu và hạn chế các trường hợp chuyển nhầm tiền do trùng hoặc sai biệt danh.

Trong bối cảnh các hình thức lừa đảo, giả mạo ngày càng tinh vi, việc sử dụng thông tin tài khoản chuẩn giúp ngân hàng dễ dàng kiểm soát và xác minh giao dịch, từ đó nâng cao mức độ an toàn cho khách hàng. Bên cạnh đó, việc chuẩn hóa thông tin cũng giúp hệ thống thanh toán liên ngân hàng vận hành ổn định, giảm thiểu lỗi phát sinh trong quá trình xử lý giao dịch.

Để tránh gián đoạn khi chuyển tiền từ thời điểm 1/4/2026, khách hàng nên chủ động kiểm tra lại thói quen giao dịch của mình. Nếu đang sử dụng nickname, người dùng cần chuyển sang lưu và sử dụng số tài khoản chính xác của người nhận. Đồng thời, nên cập nhật lại danh bạ chuyển khoản trong ứng dụng ngân hàng điện tử để đảm bảo thuận tiện khi giao dịch.

Ngoài ra, khách hàng cũng được khuyến khích tận dụng các phương thức chuyển tiền hiện đại như quét mã QR, chuyển qua số điện thoại hoặc các nền tảng ngân hàng số để tăng tính tiện lợi và an toàn.

Việc dừng sử dụng nickname trong chuyển khoản là một phần trong lộ trình chuẩn hóa hệ thống thanh toán, hướng tới sự minh bạch, đồng bộ và an toàn hơn trong hoạt động ngân hàng. Dù có thể gây chút bất tiện ban đầu cho một bộ phận người dùng, nhưng về lâu dài, thay đổi này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm thiểu rủi ro và nâng cao trải nghiệm giao dịch tài chính trong môi trường số.