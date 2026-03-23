App "Google dịch chốn công sở" biến câu nói thường ngày thành chuyên nghiệp

Nếu Google Dịch giúp cho dân học ngoại ngữ "giải ngố" những từ vựng khó nhằn, xa lạ một cách nhanh nhất, thì một phiên bản "Google dịch chốn công sở" đang khiến giới trẻ gia nhập thị trường lao động xôn xao. Công cụ này có tên là Kagi, gây sốt vì khả năng biến câu nói bình thường thành văn phong đậm chất chuyên nghiệp như LinkedIn.

Từ một công cụ tìm kiếm AI, Kagi gây sốt với chế độ "dịch ngôn ngữ LinkedIn" thú vị.

Cụ thể, ứng dụng Kagi vừa được các nhà phát triển thêm vào một chế độ không phải để dịch ngôn ngữ hay từ vựng, mà là giọng điệu. Tính năng mới này cho phép chuyển đổi cách nói một số câu thường ngày sang văn phong chốn văn phòng. Người dùng nhập một câu ngắn, hệ thống sẽ viết lại theo hướng dài hơn, trang trọng hơn và mang tính "nghiệp vụ" hơn.

Ví dụ, một câu như "This is my report" (Đây là báo cáo của tôi) có thể được mở rộng thành một đoạn dài, đại loại như "Tôi xin đính kèm bản phân tích chuyên sâu và cập nhật tình hình chiến lược toàn diện để quý vị xem xét...". Ngay cả những nội dung rất đời thường cũng có thể được diễn đạt lại theo hướng mang tính phản tư hoặc phát triển bản thân. Người dùng có thể dịch từ bất kỳ ngôn ngữ nào có sẵn trong ứng dụng, nhưng "ngôn ngữ" đích phải chọn Corporate Jargon để sử dụng chế độ trên.

Tính năng dịch bất kỳ câu nói nào sang văn phong "chốn văn phòng" được cư dân mạng thử nghiệm.

Điểm khiến tính năng này được chú ý nằm ở việc nó tái hiện khá chính xác một kiểu văn phong phổ biến, vốn thường xuất hiện trong các bài đăng mang tính chia sẻ của dân công sở trên LinkedIn. Về bản chất, đây không phải công cụ "châm biếm" mà là một thử nghiệm về cách AI có thể mô phỏng phong cách ngôn ngữ theo ngữ cảnh nền tảng.

Tuy nhiên, chính sự quen thuộc với kết quả đầu ra lại khiến nhiều người thấy thú vị và cũng phần nào nhận ra cách ngôn ngữ được "định dạng" trong môi trường mạng xã hội chuyên nghiệp.

Từ "Đang thất nghiệp và né tránh cơ hội" thành "Đang tạm nghỉ có chiến lược để tập trung phát triển bản thân và định hướng lại sự nghiệp một cách có chủ đích".